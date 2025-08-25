سرنوشت عشق آتشین شاهرخ و سمیه چه شد؟

مادر سمیه نیز هدف این قتل قرار داشت وقتی سمیه او را به طبقه دوم خانه در تاریکی فرا می‌خواند، او می‌رود و سمیه به او می‌گوید:« از تو متنفرم» بعد به سمت مادرش حمله می‌کند شاهرخ چاقو به دست دو ضربه به زن می‌زند و در این حین مادر می‌تواند فرار کند و خودش را به کوچه برساند.

۲۹ سال از جنایت خیابان گاندی که توسط ۲نوجوان رخ داد می‌گذرد.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، جنایت خیابان گاندی یا ماجرای سمیه و شاهرخ بزهی عشقی بود که در بعد از ظهر چهارشنبه ۱۲دی سال ۱۳۷۵ توسط دو نوجوان ۱۶ساله به نام‌های «شاهرخ» و «سمیه» در خانه ویلایی خیابان گاندی، کوچه ۲۳ رخ داد. اما به دلایلی از جمله تعطیلی روز جمعه، تا روز ۱۵ دی ماه (روز دفن اجساد مقتولان) گزارشی از آن در هیچ‌یک از نشریات به چاپ نرسید.

در این حادثه، برادر ۸ساله و خواهر ۱۳ساله سمیه به نام‌های «محمدرضا» و «سپیده» در طبقه دوم منزل پدری سمیه در خیابان گاندی، توسط او و شاهرخ، به وسیله «خفه کردن با دست»، «آمپول هوا» (بنا بر ادعای شاهرخ و سمیه که گویا از سوی پزشکی قانونی تأیید نشد) و در نهایت «خفه کردن در وان حمام» کشته شدند. البته مادر سمیه نیز هدف این قتل قرار داشت وقتی سمیه او را به طبقه دوم خانه در تاریکی فرا می‌خواند، او می‌رود و سمیه به او می‌گوید: «از تو متنفرم» بعد به سمت مادرش حمله می‌کند شاهرخ چاقو به دست دو ضربه به زن می‌زند و در این حین مادر می‌تواند فرار کند و خودش را به کوچه برساند.

اگرچه به همسایه‌ها می‌گوید هدف سرقت مسلحانه قرار گرفته‌اند و بعد ماجرا آشکار می‌شود. سمیه و شاهرخ می‌خواستند در سن کم با یکدیگر ازدواج کنند، حتی یک بار هم با همدیگر از خانه فرار می‌کنند و سمیه تنها راه چاره را خلاصی از خانواده می‌دانسته است. دادگاه در ۱۷ بهمن سال ۱۳۷۵ هر دو را به قصاص محکوم کرد که با اعلام گذشت پدر سمیه، شاهرخ به ۱۰ سال و سمیه به ۱۲ سال زندان محکوم شد. این دو مدتی در زندان به سر بردند و بعد با عفو مشروط آزاد شدند و هرکدام سرنوشت دیگری را پیش گرفتند.

حالا بعد از سال‌ها قاضی پرونده به رسانه‌ها گفته که، با توجه به گذشت پدر و مادر سمیه از قصاص، حکم دادگاه بعد از ۳ماه رسیدگی صادر و سمیه به ۱۲سال و شاهرخ به ۱۰سال حبس محکوم شدند که هرکدام ۲، ۳سال بعد آزاد شدند. آنها بعد از آزادی با هم ازدواج نکردند و هرکدام زندگی تازه‌ای در پیش گرفتند، درحالی‌که هیچ مانعی برای ازدواج نداشتند.