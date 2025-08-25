قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۳ شهریور

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۸۶ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا در حالی وارد روز دوشنبه، سوم شهریورماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۷ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان قیمت پیدا کرده است.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۳۳ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۰ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

