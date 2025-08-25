En
پزشکیان: مسئولان باید از همه ظرفیت‌ها کمک بگیرند

رئیس‌جمهور گفت: اگر با کُرد و لُر و گیلک و ترک و عرب و هر کسی که در این مملکت زندگی می‌کند با برادری برخورد کنیم، انسجام بی نظیری شکل خواهد گرفت.
مسعود پزشکیان امروز، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، در مراسم تجدید میثاق اعضای هیات دولت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در هفته دولت، بیان کرد: بارها گفته‌ام و هر روز در ذهن من است؛  حضرت علی (ع) در دستور خود به مالک اشتر می‌فرمایند که تمام دعواها و اختلاف‌ها از  هوای نفس شروع می‌شود. اگر ما بتوانیم هوای نفس خود را  کنترل کنیم دیگر دعوا و اختلافی وجود ندارد.

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی اظهار کرد: جلوی نفس را گرفتن، یعنی انصاف را بین کسانی که جزو حزب و دسته و قوم و جناح او هستند با کسانی که در این جریان و دسته و گروه نیستند، رعایت کردن. باید انصاف را بین این دو دسته مراعات کرد. 

اگر بتوانیم با همین نگاه انصاف را در رفتار خود مراعات کنیم، خیلی در خدمت به جامعه می‌توانیم تاثیرگذار باشیم.  پشت سر آن می‌فرمایند که وظیفه ما دولتی‌ها این است که از درون باور داشته باشیم که به مردم باید لطف و خدمت کنیم. هیچ وظیفه دیگری نداریم. اگر هرچقدر که می‌توانیم خدمتگزار مردم بوده و تلاش کنیم با وحدت و انسجام گره از امور مردم باز کنیم، مشکلات حل خواهد شد. نباید نسبت به مردم با خشونت و بد اخلاقی رفتار کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: مردم یا از نظر دینی با ما برادر و برابر هستند یا در خلقت یک گونه آفریده شده‌ایم؛ اگر اینگونه با مردم برخورد کنیم و با هر کسی که در این مملکت زندگی می کند، کُرد و لُر و گیلک و ترک و عرب و هر کسی که در این مملکت زندگی  می‌کنند با آنها با برادری برخورد کنیم، انسجام بی نظیری شکل خواهد گرفت.

ادامه دارد

