اعضای هیات دولت چهاردهم در هفته دولت با حضور در حرم بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی با آرمانهای امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دوم تا هشتم شهریور به مناسبت شهادت همزمان رییسجمهور و نخست وزیر کشورمان در سال ۱۳۶۰ هفته دولت نام گرفته است و امسال با اولین سالگرد دولت چهاردهم همزمان شده است.
هشتم شهریور ۱۳۶۰ و در جریان انفجار در دفتر نخستوزیری جمهوری اسلامی ایران توسط گروهکی تروریستی محمد علی رجایی رئیسجمهور و محمدجواد باهنر نخستوزیر ایران و دومین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.
از آن پس دوم شهریور ماه به پاس گرامیداشت دولت و خدمتگزاری به مردم، به عنوان روز و هفته دولت در ایران نامگذاری شده است.
حضرت آیتالله خامنهای رمز ویژه این نامگذاری را این عنوان کردهاند که دولت، دولتِ گرامیدارنده شهدا و گرامیدارنده راه شهدا است.
این نامگذاری به منظور تجلیل از خدمات دولتمردان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، یادآوری اهمیت تلاش، خدمت صادقانه و مسئولیتپذیری در عرصه حکمرانی و ترویج روحیه مسئولیتپذیری و کار مضاعف در خدمت به مردم بوده است و هر ساله در این هفته مراسمها و برنامههای مختلفی به همین مناسبت برگزار میشود.
شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم، شعار هفته دولت ۱۴۰۴ را «۱۲ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» اعلام کرده و دلیل آن را یادآوری اینکه دولت کنار مردم است عنوان کرده است.
دولت چهاردهم، هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد یکسال گذشته به مردم و شنیدن صدای آنها به مردم و پاسخ به آنها دانسته است.
همچنین اعلام شده که هشتگ «دولت کنار مردم» برای به اشتراکگذاری اقدامات دستگاهها در فضای مجازی ایجاد و به عنوان یکی از روشهای ارتباط مردم با دولت مشخص شده است.
