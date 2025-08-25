En
یک عضو مجمع: ترور ابراهیم رئیسی کار اسرائیل بود!

محمد صدر، مشاور سابق سید محمد خاتمی و محمدجواد ظریف و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ترور ابراهیم رئیسی کار اسرائیل بود! اسرائیل با این ترور پیام عملی داد که اگر ایران ادامه دهد، ما هم ادامه خواهیم داد.
یک عضو مجمع: ترور ابراهیم رئیسی کار اسرائیل بود!

به گزارش تابناک، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید برای افتتاح سد قیز قلعه‌سی به آذربایجان شرقی سفر کرد. در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگل‌های ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آل‌هاشم امام‌جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند. گروه‌های امدادی بلافاصله به محل سانحه بالگرد اعزام شدند؛ اما شرایط آب و هوایی تلاش برای امدادرسانی را با سختی روبرو کرده بود. صبح روز ۳۱ اردیبهشت، پس از پیدا کردن محل وقوع سانحه و یافتن لاشهٔ بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی، خبر شهید شدن او و همراهانش منتشر شد.

ابراهیم رییسی توسط اسرائیل ترور شد

بیش از یک سال از وقوع این حادثه محمد صدر، مشاور سابق سید محمد خاتمی و محمدجواد ظریف و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی مدعی شده است که ابراهیم رییسی توسط اسرائیل ترور شده است. او گفته است:  لحظه‌ای که آقای رییسی را زدند من گفتم کار اسرائیل است. دلیل ترور رییسی این بود که حزب الله و اسرائیل با یکدیگر درگیر بودند. یک نحوه برخوردی برای یکدیگر داشتند که به آن میگفتند ارسال پیام در صحنه عمل. گاهی عملیات انجام می‌دانند که میفهمیدند طرف مقابل از عملیات چه برداشتی می‌کند. روزی که رییسی را شهید کردند، گفتم کار اسرائیل بود و پیامی داشت. این فرضیه البته تحلیلی است که پیام دادند اگر ادامه بدهید ماهم ادامه می‌دهیم.

این اظهارات درحالی مطرح شده است که نتانیاهو بعد از حمله امروز به یمن گفته است: هرکسی که حمله کند یا قصد حمله به ما را داشته باشد ما به آنها حمله می‌کنیم.‌‌

