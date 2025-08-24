تفسیر عجیب سعید جلیلی از فرمان رهبر انقلاب برای حمایت از دولت

سعید جلیلی در تفسیر فرمان رهبر انقلاب درباره حمایت از دولت مسعود پزشکیان، حمایت از دولت را ارائه برنامه به دولت برای رفع چالشهایی نظیر آب و جلسات خاصی که با اطرافیانش برگزار میکند، خواند. این در حالی است که اگر قرار بود برنامههای سعید جلیلی، او رای آورده بود و اکنون رئیس جمهور بود و اتفاقاً بسیاری از ترس او به پزشکیان رای دادند که تفکر و برنامههای جلیلی و دوستانش حاکم نشود. اظهارات عجیب جلیلی را میبینید و میشنوید.
