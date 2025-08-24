En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 207
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۴۵۲۸
کد خبر:۱۳۲۴۵۲۸
919 بازدید
نبض خبر

تفسیر عجیب سعید جلیلی از فرمان رهبر انقلاب برای حمایت از دولت

سعید جلیلی در تفسیر فرمان رهبر انقلاب درباره حمایت از دولت مسعود پزشکیان، حمایت از دولت را ارائه برنامه به دولت برای رفع چالش‌هایی نظیر آب و جلسات خاصی که با اطرافیانش برگزار می‌کند، خواند. این در حالی است که اگر قرار بود برنامه‌های سعید جلیلی، او رای آورده بود و اکنون رئیس جمهور بود و اتفاقاً بسیاری از ترس او به پزشکیان رای دادند که تفکر و برنامه‌های جلیلی و دوستانش حاکم نشود. اظهارات عجیب جلیلی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی مسعود پزشکیان ویدیو حمایت از دولت رهبر انقلاب
اخبار مرتبط
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
مهم نبود قالیباف یا پزشکیان رئیس جمهور شوند، مهم بود جلیلی نشود!
انتقاد علی ضیاء: از دولت آقای رئیسی دارند مدینه فاضله‌ای درست می‌کنند
بازیگر حزب اللهی: به پزشکیان رای دادم تا جلیلی نشود!
پزشکیان درباره دست ندادن با جلیلی: با دروغگو دست نمی‌دهم!
به پزشکیان رای دادم تا جلیلی رئیس جمهور نشود!
ادبیات تحسین برانگیز رهبر انقلاب درباره پزشکیان و تعابیر مهم درباره اتحاد
حرکت عجیب عالی‌ترین مقام امنیتی دولت احمدی‌نژاد
چهره‌ نزدیک به سعید جلیلی آمریکا را احمق فرض کرد!
فیلم تحقیرآمیز طرفداران سعید جلیلی خطاب به کسانی که رای دادند!
ریشه «گزارش مهمل» چه بود؟
نقد تند تحلیل‌گیر حزب اللهی به مسیری که جلیلی رفت
ویدیوی سعید جلیلی درباره کابینه مسعود پزشکیان
جنجال بر سر سعید جلیلی روی آنتن زنده تلویزیون
سوءاستفاده زشت سعید جلیلی از یک بچه
شیوه عجیب محاسبه توسط سعید جلیلی
همین که کشور دستِ یک آدم عاقل افتاده، خوشحال باشید!
پاسخ نامفهوم سعید جلیلی در پاسخ به انتقاد یک دانشجوی بسیجی
ساده زیستی سعید جلیلی سازمانی از آب درآمد!
هشدار درباره طرح اطرافیان سعید جلیلی!
پورمحمدی حرف آخر را درباره سعید جلیلی زد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟