شهروندان عرب از سراسر دنیا در تماس با شبکه الحوار نسبت به رفتار ایران و کشورهای عربی در قبال اسرائیل عکس العمل‌های دیدنی نشان دادند. یکی از این شهروندان گفت: «به خدا قسم همین اسرائیل، 23 کشور عربی را اصلا به حساب نمی‌آورد اما از ایران حساب می‌برد» شهروند دیگری گفت: «در دورانی هستیم که رهبران کشورهای عربی فرومایه و کوچک هستند و به مسائل مهم خیانت می‌کنند» شهروند دیگری گفت: «روسیه با آن قدرت و بسیاری از کشورها برای خرید پهپاد به سراغ ایران رفته‌اند» البته در میان این شهروندان اشخاصی هستند که مواضع ضدایرانی دارند و یکی از آنها با متهم کردن ایران با همدستی اسرائیل گفت: «امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.