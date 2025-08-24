نخل برداری در شهرستان تفت یزد

آیین طولانی ترین نخل برداری همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السلام در روستای علی آباد شهرستان‌تفت یزد برگزار شد. این آیین که بطول ۴ کیلومتر برگزار شد همه ساله در سالروز شهادت امام رضا و بعد از نماز ظهر برگزار می شود. بر اساس یک باور قدیمی، امام رضا در مسیر حرکت خود به طوس، در این روستا اقامت داشته و مردم این روستا به پاس این اتفاق همه ساله در سالروز شهادت این امام، نخل را به نماد تابوت ش حمل می‌کنند.