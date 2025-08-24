جودت بهجت استاد مصری دانشگاه دفاع ملی آمریکا درباره رفتار آمریکا با ایران تاکید کرد: «یک ابرقدرت به عنوان قدرت جهانی همیشه با قدرت‌های منطقه‌ای مشکل دارد... آمریکا با ایران مشکل دارد و برای مهار این قدرت منطقه‌ای، روابط خود با عربستان را تقویت می‌کند... آمریکا باید بپذیرد که ایران همین جا باقی خواهد ماند... از کشوری صحبت می‌کنیم که از زیر فشارهای سنگینی جان سالم به در برده... در جنگ صدام عليه ايران همه جهان علیه این کشور بودند... آنها در حالی از کرونا نجات پیدا کردند که تحریم شده‌ترین کشور جهان بودند... با همه این تحریم‌ها هنوز دانشگاه‌های ایران از بهترین‌های خاورمیانه هستند...» روایت این تحلیل گر مطرح را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.