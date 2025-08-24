En
وقوع آتش‌سوزی مراتع در محور کرج ـ کندوان

بخشدار آسارا از اطفای حریق در ۶ هکتار از مراتع محور کرج - کندوان با کمک و نقش آفرینی به موقع نیروهای محلی خبر داد.
وقوع آتش‌سوزی مراتع در محور کرج ـ کندوان

به گزارش تابناک، « سجاد خدری» جمعه شب در گفت و گو با ایرنا افزود؛ این آتش سوزی در روستای شلینک بود که به کمک محیط زیست، نیروهای محلی و دهیاری سرک اطفا شد.

وی بیان داشت: اطفای این آتش سوزی از ساعت ۱۵ تا ۱۹:۳۰ طول کشید .

خدری یاد آور شد: همچنین صبح امروز در یک هکتار از مراتع روستای «همه جا» آتش سوزی داشتیم که در مدت زمان یک ساعت و با کمک نیروهای محلی، محیط زیست و آتش نشانی آسارا اطفا شد.

وی بر ضرورت استقرار و راه اندازی ایستگاه های آتش نشانی در محدوده بخش آسارا تاکید کرد.

