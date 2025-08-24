En
مرگ تلخ پسر دوازده‌ساله در رودخانه

رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از مرگ یک کودک در پی غرق شدن در رودخانه در بخش سوسن ایذه خبر داد.
به گزارش تابناک، مهران احمدی بلوطکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ساعت ۱۱:۱۵ یکشنبه دوم شهریور، از طریق تماس با سامانه ۱۱۵، موضوع غرق‌شدگی یک پسر دوازده‌ساله در رودخانه‌ای در بخش سوسن ایذه اطلاع‌رسانی شد.
وی با اشاره به اعزام یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه افزود: پس از بیرون کشیدن کودک از آب، عملیات احیای قلبی-ریوی توسط نیروهای اورژانس انجام شد و با وجود تلاش‌های تیم اورژانس، کودک فاقد علائم حیاتی بود و پس از انجام اقدامات اولیه، به درمانگاه سوسن ایذه منتقل شد. 

رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: تلاش‌های کادر درمان نتیجه نداد و در نهایت مرگ این کودک در درمانگاه تأیید شد. 

برچسب ها
اهواز رودخانه پسر نوجوان غرق شدن غرق شدگی
