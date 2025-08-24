به گزارش تابناک، مهران احمدی بلوطکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ساعت ۱۱:۱۵ یکشنبه دوم شهریور، از طریق تماس با سامانه ۱۱۵، موضوع غرق‌شدگی یک پسر دوازده‌ساله در رودخانه‌ای در بخش سوسن ایذه اطلاع‌رسانی شد.

وی با اشاره به اعزام یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه افزود: پس از بیرون کشیدن کودک از آب، عملیات احیای قلبی-ریوی توسط نیروهای اورژانس انجام شد و با وجود تلاش‌های تیم اورژانس، کودک فاقد علائم حیاتی بود و پس از انجام اقدامات اولیه، به درمانگاه سوسن ایذه منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: تلاش‌های کادر درمان نتیجه نداد و در نهایت مرگ این کودک در درمانگاه تأیید شد.