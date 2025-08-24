En
پیام پیمان جبلی برای درگذشت بازیگر تلویزیون و سینما

رئیس سازمان صداوسیما درگذشت مهرداد فلاحتگر، هنرمند تلویزیون و سینما که امروز، یکشنبه، دوم شهریورماه و پس از تحمل دوره‌ای بیماری چشم از جهان فروبست را تسلیت گفت.  
کد خبر: ۱۳۲۴۴۹۶
4 بازدید
پیام پیمان جبلی برای درگذشت بازیگر تلویزیون و سینما

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی سازمان صداو سیما، متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:
  
«انالله و اناالیه راجعون

درگذشت هنرمند نام‌آشنا، مهرداد فلاحتگر، دل‌های بسیاری را اندوهگین کرد. او که با نقش‌های ماندگارش در آثاری مانند «یوسف پیامبر(ع)»، «مردان آنجلس»، «از سرنوشت»، «بچه مهندس»، «زیرخاکی» و ... نامی خوش از تعهد، نجابت و هنر به جا گذاشت، اینک در آغوش رحمت الهی آرام گرفته است. فقدان این هنرمند ارجمند را به خانواده گرامی، دوستان و جامعه هنری تسلیت گفته و از ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه مسئلت می‌کنم.»

زنده‌یاد فلاحتگر بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون که متولد سال ۱۳۳۸ در شهر بابل بود، کارش را با بازی در تئاتر آغاز کرد. یاد او با نقش‌آفرینی در مجموعه‌های نمایشی و فیلم‌های سینمایی چون مردان آنجلس، بچه مهندس، شاید برای شما اتفاق بیفتد، زیرخاکی، آژانس شیشه‌ای و... در خاطر علاقه‌مندان به این عرصه زنده خواهد ماند.

پیمان جبلی رئیس صداوسیما تلویزیون مهرداد فلاحتگر بازیگر بیماری سرطان خبر فوری
