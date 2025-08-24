پیام پیمان جبلی برای درگذشت بازیگر تلویزیون و سینما

به گزارش تابناک به نقل از روابطعمومی سازمان صداو سیما، متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:
«انالله و اناالیه راجعون
درگذشت هنرمند نامآشنا، مهرداد فلاحتگر، دلهای بسیاری را اندوهگین کرد. او که با نقشهای ماندگارش در آثاری مانند «یوسف پیامبر(ع)»، «مردان آنجلس»، «از سرنوشت»، «بچه مهندس»، «زیرخاکی» و ... نامی خوش از تعهد، نجابت و هنر به جا گذاشت، اینک در آغوش رحمت الهی آرام گرفته است. فقدان این هنرمند ارجمند را به خانواده گرامی، دوستان و جامعه هنری تسلیت گفته و از ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه مسئلت میکنم.»
زندهیاد فلاحتگر بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون که متولد سال ۱۳۳۸ در شهر بابل بود، کارش را با بازی در تئاتر آغاز کرد. یاد او با نقشآفرینی در مجموعههای نمایشی و فیلمهای سینمایی چون مردان آنجلس، بچه مهندس، شاید برای شما اتفاق بیفتد، زیرخاکی، آژانس شیشهای و... در خاطر علاقهمندان به این عرصه زنده خواهد ماند.
