جشن عروسی پسر نتانیاهو سوژه شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ابتدا قرار بود جشن عروسی«آونر نتانیاهو» پسر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «امیت یاردینی» نامزد وی در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ برگزار شود، اما پس از تشدید تنش با ایران به تعویق افتاد. گزارش های بعدی حاکی از آن بود که این مراسم در روز یکشنبه برگزار میشود، اما عدم وجود هیچگونه آمادگی در محل برگزاری جشن بار دیگر تردیدهایی را ایجاد کرده است. برخلاف آنچه قبلا اتفاق افتاده بود، هیچ کامیونی، هیچ حصاری، هیچ ایست بازرسی یا حتی هشدارهای ترافیکی یا آب و هوایی وجود نداشت.
آرامش غیرمعمول در مزرعه رونیت
در موعد نخست برای برگزاری جشن، مزرعه رونیت در حالت آماده باش امنیتی چشمگیری بود، دیوارها و حصارهای امنیتی ایجاد و ممنوعیت موقت پرواز و حضور گسترده نیروهای امنیتی وجود داشت. اما تعطیلات آخر هفته کنونی کاملا عادی به نظر میرسد و هیچگونه نشانههای امنیتی به چشم نمیخورد و این موجب گمانه زنیهایی در میان شهرک نشینان شد مبنی بر اینکه مراسم به طور کوچک و محرمانه برگزار میشود یا بدون اعلام قبلی به تعویق افتاده است.
پیش از این، فراخوانهایی برای اعتراض علیه برگزاری جشن عروسی به عنوان بخشی از تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو وجود داشت، اما فراخوانها برای اعتراض در روز یکشنبه اجرا نشدند. این امر به احتمال لغو یا محدود شدن این رویداد اشاره دارد. همچنین برخی گزارشها حاکی از آن است که احتمال میرود جشن عروسی در فضای صمیمی و به دور از رسانهها و اعتراضات برگزار شود.
