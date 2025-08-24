روایت امامعلی حبیبی از مسیری که طی کرد

امامعلی حبیبی ملقب به ببر مازندران امروز در 93 سالگی بدرود حیات گفت. این قهرمان اسطورهای کشتی آزاد ایران، نخستین نشان طلای بازیهای المپیک را برای ایران کسب کرد و دارندهٔ نشان طلای بازیهای المپیک تابستانی 1956 در دستهٔ 67 کیلوگرم، سه عنوان قهرمانی در رقابتهای قهرمانی جهان، نشان طلای بازیهای آسیایی 1958 و همچنین پنج عنوان قهرمانی ایران کسب کرد. حبیبی از سریعترین و فنیترین کشتیگیران دوران فعالیت خود بود و مهارت خاصی در اجرای فنون مختلف کشتی، از جمله «یک دست و یک پا» و همچنین «سر و ته یکی» داشت. در سال 2007 نام حبیبی در فهرست تالار مشاهیر فدراسیون جهانی کشتی فیلا (با نام کنونی اتحادیهٔ جهانی) ثبت شد. روایت این اسطوره کشتی ایران از مسیری که طی کرد را میبینید و میشنوید.
