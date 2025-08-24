به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر تاکید کرد که قاهره خواهان بازگشت به مسیر مذاکرات و تقویت همکاریها میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف دوری گزیدن از تنشها است.
به نقل از روسیا الیوم، وی در خصوص جنگ غزه نیز گفت که تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه باعث وخامت اوضاع میشود. تل آویو باید به پیشنهاد آتش بس پاسخ مثبت دهد. مخالفت این رژیم با پیشنهادات مطرح شده باعث از بین رفتن تلاشها برای تحقق صلح میشود.
عبدالعاطی تصریح کرد: اوضاع در غزه فاجعه بار است و با خطر قحطی در این منطقه رو به رو هستیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.