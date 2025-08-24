به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در سفر چهار روزه ولادیمیر پوتین به چین، مذاکرات گسترده میان هیأت‌های عالی‌رتبه روسیه و چین پیش‌بینی شده است. شبکه «وِستی» به نقل از «پاول زاروبین»، مجری برنامه «مسکو. کرملین. پوتین» در شبکه روسیه-۱، گزارش داد: «ولادیمیر پوتین هفته آینده به چین خواهد رفت. این سفر شامل مذاکرات گسترده با مقامات پکن و همچنین حضور در نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین خواهد بود.»

سازمان همکاری شانگهای (SCO) که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد، اکنون شامل کشور‌هایی همچون روسیه، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان است. در نشست سال ۲۰۲۴ در قزاقستان، بلاروس نیز به عضویت کامل این سازمان درآمد. کشور‌های ناظر شامل افغانستان و مغولستان و شرکای گفت‌و‌گو شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، امارات، ترکیه، کامبوج، نپال، سریلانکا و چند کشور دیگر هستند. این سفر در حالی انجام می‌شود که مسکو و پکن طی سال‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی، انرژی و نظامی خود را به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش داده‌اند؛ امری که بسیاری از تحلیلگران آن را پیامی روشن به آمریکا و متحدان غربی می‌دانند.

مقامات پکن می‌گویند، نشست آتی سازمان شانگهای که با حضور ۲۰ رهبر جهان از جمله رهبران روسیه، هند، ایران و پاکستان برگزار می‌شود به دنبال محرک‌های تازه‌ای برای همکاری در برابر ذهنیت هژمونی‌طلبی ایالات متحده خواهد بود. ه گفته لیو بین، معاون وزیر خارجه چین، «رهبران بلوکی که حدود یک‌چهارم جمعیت جهان را دربر می‌گیرد»، در نشست سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) که از ۳۱ اوت تا اول سپتامبر در تیانجین برگزار خواهد شد، برنامه‌های تازه‌ای برای تعمیق روابط خود رونمایی خواهند کرد. لیو بین در نشست خبری درباره اهداف اجلاس گفت: «چین امیدوار است از طریق این اجلاس، محرک تازه‌ای برای همکاری ایجاد کند و با اتکاء به ثبات و تاب‌آوری سازمان همکاری شانگهای به عوامل نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی در محیط بین‌المللی پاسخ دهد.» او افزود: «در دنیای امروز، ذهنیت‌های کهنه هژمونی و سیاست قدرت همچنان اثرگذارند؛ برخی کشور‌ها تلاش می‌کنند منافع خود را بالاتر از دیگران قرار دهند و این موضوع تهدیدی جدی برای صلح و ثبات جهانی است.»