به گزارش تابناک، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سخنرانی خود در سالروز شهادت امام رئوف حضرت علیبن موسیالرضا(ع) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، بار دیگر بر یک اصل حیاتی برای بقای انقلاب و کشور تأکید کردند: اتحاد ملی. ایشان با صراحت فرمودند که دشمن پس از ۴۵ سال دشمنی و ناکامی در جنگ نظامی، به راهبرد تفرقه و اختلاف در داخل کشور روی آورده و این بار از زبانها، قلمها، توییتها و مواضع داخلیها به عنوان ابزار جنگ استفاده میکند.
اما متأسفانه، آنچه امروز در برخی رفتارها و مواضع دیده میشود، بیتوجهی مطلق به این هشدار عمیق و راهبردی رهبر انقلاب است. برخی که خود را "سوپر انقلابی" یا مدعی انقلابیگری ناب میدانند، به بهانه دفاع از انقلاب، دقیقاً در زمین دشمن بازی میکنند و وحدت ملت و انسجام درونی نظام را هدف گرفتهاند.
در حالیکه رهبر انقلاب با تأکید فرمودند که "صیانت از اتحاد ملی وظیفهای همگانی است"، این افراد با توییتپراکنیهای مخرب، حملات ناجوانمردانه به رئیسجمهور قانونی کشور، زیر سوال بردن کارگزاران نظام و ایجاد فضای بدبینی و دلسردی در بین مردم، عملا به تیغ برّندهای در دستان صهیونیسم و آمریکا تبدیل شدهاند.
"عدهای از این سوپر انقلابیها و مدعیان انقلابی، با هشتگ «عدم کفایت رئیسجمهور»، چند هفتهای است که در فضای توییتر اقدام به تضعیف و تخریب رئیسجمهور میکنند."
رهبر انقلاب فرمودند: "مردم از خدمتگزاران از جمله رئیسجمهور که پر کار، پر تلاش و پیگیر است حمایت کنند؛ چرا که از چنین عناصری باید قدرشناسی کرد."
اما این جماعت، چون دستشان از قدرت کوتاه شده، به جای پایبندی به توصیههای رهبری، با بغض و کینه سیاسی، به تخریب دولت میپردازند. این افراد امتحان خود را پس دادهاند؛ در بزنگاههایی که باید با مردم میبودند، نبودند؛ وقتی باید اتحاد را پاس میداشتند، آتشبیار معرکه اختلاف شدند. حالا نیز به جای حمایت از دولتی که با مجاهدت شبانهروزی در میدان خدمت حضور دارد، به دنبال تضعیف او هستند. این یعنی دهنکجی آشکار به فرمان ولیفقیه.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود با دقت فرمودند: "وجود نظرهای گوناگون اشکالی ندارد، اما ارائه فکر نو با تخریب و اهانت متفاوت است."
یعنی انتقاد منصفانه، قابل قبول است، اما هجمههای تخریبی و اهانتآمیز که این روزها از سوی تریبونداران افراطی و مدعیان انقلابیگری علیه دولت و شخص رئیسجمهور مطرح میشود، نه نقد است، نه دلسوزی، بلکه دشمنی با انسجام ملی است.
این همان چیزی است که رهبر انقلاب در یک جمله مهم آن را چنین توصیف کردند: "این کار خواست دشمن است، اگرچه تکمیل مبانی اشکالی ندارد."
مدعیان انقلابی گری! چه چیزی درک این جمله ساده را برایتان دشوار کرده است؟ اگر واقعاً دل در گروی نظام دارید، چرا برخلاف فرمان صریح ولیفقیه حرکت میکنید؟ چرا اتحاد ملت را خدشهدار میکنید؟ چرا در آستانه جنگ ترکیبی دشمن، به جای تقویت روحیه خدمت، به دلسردی و تفرقه دامن میزنید؟
اکنون وقت آن است که مرز بین انقلابی واقعی و انقلابینماها مشخص شود. کسی که امروز در توییتر و رسانهها، علیه دولت قانونی کشور جوسازی میکند، باید بداند که نه در جبهه انقلاب، بلکه در اردوگاه جنگ روانی دشمن ایستاده است.
از نگاه رهبر انقلاب، اتحاد میان «مردم و دولت»، «آحاد مسئولان نظام با یکدیگر» و «مردم و نیروهای مسلح» یک ضرورت قطعی است. آیا کسی که با حملات بیامان به دولت و خدمتگزاران، این زنجیره مقدس اتحاد را میشکند، میتواند مدعی تبعیت از ولایت باشد؟
سخن آخر اینکه انقلابیگری با درشتگویی، توهین، هشتگسازی و تخریب دولت به دست نمیآید. انقلابی بودن یعنی فهم لحظه، یعنی شناخت دشمن، یعنی تبعیت از ولیفقیه و ایستادن در کنار نظام، حتی اگر دولت مستقر از جناح سیاسی مورد علاقهات نباشد.
به هوش باشیم.؛ زمان، زمان بصیرت است، نه عقدهگشاییهای کودکانه و خطرناک.
