نبض خبر

ادبیات تحسین برانگیز رهبر انقلاب درباره پزشکیان و تعابیر مهم درباره اتحاد

رهبر معظم انقلاب صبح امروز در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام در بخشی از بیانات‌شان تاکید کردند: «این اتحاد مقدّس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده‌های مردم، این نباید خدشه‌دار بشود. امروز بحمداللّه اتحاد وجود دارد. این اتحاد را مردم حفظ کنند... مسئولان کشور به‌خصوص مسئولان سه قوه که بحمداللّه امروز آنها هم در کمال اتّحاد و همدلی دارند با هم کار میکنند، این را حفظ کنند. خدمتگزاران کشور را مردم حمایت کنند... رئیس‌جمهور را حمایت کنند. رئیس‌جمهور پُرکار و پرتلاش و پیگیر است. عناصری این‌جور که پرکار باشند، پرتلاش باشند، پیگیر باشند، اینها را باید قدرشناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم، این چیزی است که بایستی حفظ بشود با همه‌ی وجود. این توصیه‌ی قطعی من است.» این بخش از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای را می‌بینید و می‌شنوید.
