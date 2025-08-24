En
پست عجیب حمیدرسایی پس از حمایت رهبری از رییس‌جمهور

حمیدرسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنان رهبر انقلاب انتقاد کرد.
به گزارش تابناک؛ حمید رسایی نماینده مجلس مطلبی را با عنوان فلسفه حمایت امام خمینی(ره) از بنی‌صدر همزمان با انتقادات نیروهای انقلاب؛ در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

محسن رفیقدوست در بخشی از خاطراتش که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده می‌گوید: ۴ماه قبل از برکناری بنی‌صدر، خدمت امام رفته بودم. آخرش گفتم:
«آقا من یک سوال دارم.»
با اجازه امام گفتم:
«شما آقایان بهشتی، خامنه‌ای و هاشمی را خوب می‌شناسید. درمقابل این حمله و ظلمی که بنی‌صدر به اینها می‌کند شما چطوری از بنی‌صدر حمایت می‌کنید؟»
امام قبل از اتمام جمله‌ام  با عصبانیت فرمودند: 
«من از بنی‌صدر حمایت نمی‌کنم. برای من بنی‌صدر مهم نیست، آن ۱۱ میلیون انسانی مهم‌اند که به بنی‌صدر رأی دادند و باید مردم رأی‌شان را پس بگیرند. هرچه به او دادند از او بگیرند…»
حضرت امام، این را دو ماه بعد در سخنرانی‌شان گفتند و دو سه ماه بعد هم بنی‌صدر با رأی مجلس عزل شد.

 مشی امامین انقلاب همواره حمایت از رؤسای جمهور بوده و در عین حال راه انتقاد سازنده را نبسته‌اند. در این زمان هم ضروریست از کلیه فعالیت‌های مثبت رئیس جمهور حمایت کنیم و از اقدامات غلط با رعایت تقوا و انصاف انتقاد کنیم.

 

پست عجیب حمیدرسایی پس از حمایت رهبری از رییس‌جمهور

