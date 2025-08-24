مشاهده دو قلاده پلنگ در اطراف تهران

حسن عباس‌ نژاد در این رابطه، گفت: در پی اجرای طرح‌های احیا و بازسازی آبشخورها در بلندترین ارتفاعات مناطق، محیط‌ بانان سرمحیط بانی منطقه انزها از دو قلاده پلنگ به‌ صورت مستقیم تصویربرداری کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس گزارش حفاظت محیط زیست استان تهران، وی افزود: ثبت حضور این گونه ارزشمند، نشانگر سلامت و غنای زیستگاه‌ های طبیعی فیروزکوه است و پیش از این نیز محیط‌ بانان در گشت و پایش‌ مکرر موفق به مشاهده و تصویربرداری از پلنگ در این شهرستان شده بودند.

عباس نژاد در پایان تاکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌ ها و تأمین امنیت حیات‌ وحش، مهم‌ ترین اولویت یگان حفاظت محیط زیست استان است و استمرار حضور گونه‌ هایی چون پلنگ، حاصل تلاش و هم‌ افزایی نیروهای اجرایی و همکاری جوامع محلی به شمار می‌رود.