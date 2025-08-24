حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه اتمی روسیه

روسیه اوکراین را به حمله پهبادی به یک نیروگاه اتمی تولید برق در منطقه کورسک و آتش سوزی در آن متهم کرده است.

به گزارش تباناک به نقل از عصرایران؛ البته در این حمله کسی صدمه ندیده است و آتش هم به سرعت خاموش شده است. روابط عمومی این نیروگاه در کانال تلگرام خود نوشت:« در این حمله یک ترانسفورمر صرمه دید اما سطح پرتوافکنی هسته ای در سطح نرمال است»

در شب گذشته هم چنین یک پایانه انتقال سوخت بسیار بزرگ روسیه در منطقه لنینگراد روسیه مورد حمله پهبادی اوکراین قرار گرفت و آتش سوزی وسیعی به وجود آمد. فرماندار آن منطقه ادعا کرده است که« ۱۰ پهباد اوکراینی توسط نیروهای روسی ساقط شده اند و سقوط آنها موجب این آتش سوزی شده است.»

اوکراین هنوز در مورد این ادعاهای روسیه اظهار نظری نکرده است.