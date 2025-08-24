لاوروف: زلنسکی برای دیدار با پوتین شرط گذاشته است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز (یکشنبه) اعلام کرد مسکو امیدوار است تلاش کشورهای غربی برای مختل کردن روند حلوفصل بحران اوکراین ناکام بماند.لاوروف در گفتوگو با پاول زاروبین، خبرنگار تلویزیونی روسیه، با تاکید بر نقش غرب در مانعتراشی در مسیر صلح میان اوکراین و روسیه گفت «آنها (غربیها) فقط دنبال بهانه هستند تا مذاکرات را متوقف کنند و میخواهند این کار طوری جلوه کند که تقصیر خودشان نباشد و تقصیر (ولودیمیر) زلنسکی هم نباشد. در حالیکه زلنسکی خودش هم سرسختی میکند، شروطی مطرح میکند و بدون توجه به هیچچیز، خواستار دیدار فوری با (رئیسجمهور روسیه ولادیمیر) پوتین است.»وی افزود: «این اقدام تلاشی است برای برهم زدن روندی که توسط (روسایجمهور روسیه و آمریکا) پوتین و ترامپ پایهگذاری شد و نتایج بسیار خوبی داشته است. امیدواریم این تلاشها ناکام بماند.»
اظهارات لاوروف در شرایطی مطرح شده است که با گذشت 9 روز از دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا و شش روز پس از نشست رهبران اوکراین و اروپا با دونالد ترامپ، معاون وزیر خارجه اوکراین سرگئی کیسلیتسیا تصریح کرد که زلنسکی خود را برای دیدار با پوتین آماده میکند. معاون وزیر خارجه اوکراین که در دیدار ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) رئیسجمهور این کشور با ترامپ در کاخ سفید حضور داشت، از تدارک زلنسکی برای دیدار با همتای روس خبر داد.او به شبکه آمریکایی انبیسی نیوز گفت که رئیسجمهور اوکراین آماده است تا در دیدار دوجانبه با رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین، درباره «مسائل ارضی» گفتوگو کند. با اینحال زلنسکی در سخنان اخیر خود تاکید کرده تمایلی برای واگذاری اراضی اوکراین به روسیه ندارد.
رئیسجمهور آمریکا، پیش از این از اظهارات زلنسکی در مورد مسائل ارضی ابراز نارضایتی و تأکید کرده بود که جهت پایان جنگ باید میان اوکراین و روسیه برخی تبادلات ارضی انجام شود.وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف، روز جمعه در مصاحبه با شبکه انبیسی نیوز اظهار داشت که هنوز دیداری بین پوتین و زلنسکی برنامهریزی نشده و رئیسجمهور روسیه در صورت وجود یک دستور کار مناسب، برای آن آماده خواهد شد.
