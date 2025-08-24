En
کد خبر:۱۳۲۴۴۴۹
نبض خبر

رهبر انقلاب: آمریکایی‌ها در جلسه‌ای پادشاه هم مشخص کردند! / خاک بر سر آن ایرانی!

رهبر معظم انقلاب صبح امروز در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام در بخشی از بیانات‌شان تاکید کردند: «روز بیست و سوم خرداد به ایران حمله شد، یک روز بعد، یعنی روز بیست و چهارم خرداد، یک عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردند بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این را در تلویزیون هم دو سه روز پیش گفتند. این را همان وقت به ما اطلاع دادند. یعنی این‌قدر خاطر جمع بودند به اینکه این حمله، اساس جمهوری اسلامی را در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودند که مردم را در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌دارد. این‌قدر مطمئن بودند که یک روز بعد از شروع حمله، اینها نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کند، پادشاه هم معین کردند، شاه هم معین کردند، فلان کس پادشاه ایران بشود. اینها این‌جور درباره ایران خیال می‌کردند. تصور می‌کردند با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و خباثت‌آمیز خودشان مسلط بشوند و توجه بکنند و این کار را انجام بدهند. این را من اصرار دارم، بارها گفتیم، اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام مشت محکمی به دهان همه‌ی این‌ها زد. در بین این جمع ابلهی که نشستند که جایگزین برای جمهوری اسلامی در ایران پیدا کنند، یک ایرانی هم بود، خاک بر سر آن ایرانی!» این بخش از بیانات رهبر انقلاب را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر رهبر انقلاب رژیم چنج تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ دوازده روزه رضا پهلوی
