کد خبر:۱۳۲۴۴۲
عکس العمل رهبر انقلاب به مذاکره مستقیم و توقف شعار مرگ بر آمریکا

رهبر انقلاب صبح امروز در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام در جمع اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) در بخشی از بیانات‌شان تاکید کردند: «کسانی که می‌گویند شعار علیه آمریکا ندهید، عصبانی می‌شوند و دشمنی می‌کنند، ظاهربین هستند... کسانی که می‌گویند چرا با آمریکا مذاکره مستقیم انجام نمی‌دهید و مسائل را حل نمی‌کنید ظاهربین هستند. باطن قضیه این نیست. این مسئله حل نشدنی است... او می‌خواهد ایران گوش به فرمان آمریکا باشد... ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به‌شدت رنجیده می‌شود و در مقابل آن کس و کسانی که چنین توقع غلطی از ملت ایران دارد، با همه‌ی قدرت می‌ایستد» این بخش از بیانات رهبر انقلاب را می‌بینید و می‌شنوید.
