توصیف رهبر انقلاب از خواسته ترامپ از ایران

رهبر معظم انقلاب صبح امروز در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیهالسلام در جمع اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) درباره علت دشمنی آمریکا با ایران تاکید کردند: «این آقایی که امروز سر کار است در آمریکا، مسئله را لو داد؛ آن هدف حقیقی را روشن کرد؛ گفت «ما مقابلهمان با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوشبهفرمان آمریکا باشد.»؛ ما ملت ایران باید این را درست بفهمیم؛ این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکن است یک مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشد؛ مثلاً: «حرفگوشکن باشد»، «ایران، حرفگوشکن [باشد]»؛ به این تعبیر گفته باشد.»
