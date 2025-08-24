En
رهبر معظم انقلاب صبح امروز در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام در جمع اقشار مختلف مردم:

سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود/باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود

رهبر معظم انقلاب : سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه دار شود. باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود.ملت ایران در برابر خواسته اهانت آمیز آمریکا برای گوش به فرمانی، با قدرت می ایستد
سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود

به گزارش تابناک؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در سالروز شهادت امام‌ رئوف حضرت علی‌بن‌ موسی‌الرضا(ع) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با تبیین نکات مهمی درباره مسائل روز تأکید کردند: دشمنان ایران از «ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیروهای مسلح» و «تحمل شکست سخت در حملات نظامی» فهمیده‌اند که ملت ایران و نظام اسلامی را نمی‌توان با جنگ به زانو درآورد و گوش به‌فرمان کرد؛ بنابراین، اکنون این هدف را با «ایجاد اختلاف در کشور» دنبال می‌کنند که در مقابل، همه مردم و مسئولان و صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملی را حفظ و تقویت کنند.
رهبر انقلاب افزودند: همه باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرتلاش حمایت کنند.

یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؛ این سوال، سوال آسانی به نظر می‌رسد لکن سوال پیچیده‌ای است.

جواب این سوال، جواب مهمی است. جواب پیچیده‌ای است. مال امروز هم نیست این دشمنی، ۴۵ سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدند، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشته‌اند. علت چیست؟

در گذشته این علت را کتمان می‌کردند، تحت عناوین گوناگونی به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان، یا اگر هم می‌گفتند، به شکل آبرومندانه، می‌گفتند رفتار ایران می‌خواهیم عوض بشود؛ گذشته‌ها این‌جور حرف می‌زدند.

این آقایی که امروز سر کار است در آمریکا، مسئله را لو داد؛ آن هدف حقیقی را روشن کرد؛ گفت «ما مقابله‌مان با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش‌به‌فرمان آمریکا باشد.»؛ ما ملت ایران باید این را درست بفهمیم؛ این مسئله مهمی‌ است. البته تعبیر او ممکن است یک مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشد؛ مثلاً: «حرف‌گوش‌کن باشد»، «ایران، حرف‌گوش‌کن [باشد]»؛ به این تعبیر گفته باشد.

یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران- ایران با این تاریخ، ایران با این عزت ایران، ایران با این ملت- این توقع را دارد که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ، با همه افتخاراتش، گوش‌به‌فرمان او باشد؛ این دشمنی‌ها به‌خاطر این است. 

روز بیست و سوم خرداد به ایران حمله شد، یک روز بعد، یعنی روز بیست و چهارم خرداد، یک عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردند بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی.

شنیدم این را در تلویزیون هم دو سه روز پیش گفتند. این را همان وقت به ما اطلاع دادند. یعنی این‌قدر خاطر جمع بودند به اینکه این حمله، اساس جمهوری اسلامی را در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودند که مردم را در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌دارد.

این‌قدر مطمئن بودند که یک روز بعد از شروع حمله، اینها نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کند، پادشاه هم معین کردند، شاه هم معین کردند، فلان کس پادشاه ایران بشود. اینها این‌جور درباره ایران خیال می‌کردند. 

تصور می‌کردند با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و خباثت‌آمیز خودشان مسلط بشوند و توجه بکنند و این کار را انجام بدهند.

این را من اصرار دارم، بارها گفتیم، اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام مشت محکمی به دهان همه‌ی این‌ها زد. 

در بین این جمع ابلهی که نشستند که جایگزین برای جمهوری اسلامی در ایران پیدا کنند، یک ایرانی هم بود، خاک بر سر آن ایرانی!

امروز دشمن ما، آن دشمنی که در مقابل ما قرار دارد، یعنی رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا است، منفورترین حکومت دنیا است. ملتها هم از حکومت صهیونی منزجرند، از او متنفرند، دولتها هم حتی آن را محکوم میکنند. دولتها هم این حکومت را، حکومت صهیونی را محکوم میکنند. یعنی شما ببینید رؤسای دولتهای غربی که همیشه حامی رژیم صهیونی بودند، امروز آنها را محکوم میکنند. البته محکومیت زبانی است. این کم است، محکومیت زبانی فایده‌ای ندارد، جنایتی که امروز رؤسای حکومت صهیونی دارند انجام میدهند به گمان من در تاریخ بی‌سابقه است. کودکان را با گرسنگی و تشنگی بکشند، کودکان را با تشنگی و گرسنگی به قتل برسانند.

کودکانی که برای گرفتن غذا به یک جایی آمدند اینها را به رگبار ببندند، این در دنیا تا آنجایی که بنده اطلاع دارم از تاریخ، چیز بی‌سابقه‌ای است. این ملتها را منزجر کرده. باید در مقابل این ایستاد، ایستادگی هم به زبان نیست که دولتها بگویند که ما مخالفیم، محکوم میکنیم؛ حتی دولت فرانسه، دولت انگلیس و دیگران هم محکوم کردند، این فایده‌ای ندارد، بایستی راه کمک‌رساندن به رژیم صهیونیستی بسته بشود. راه کمک به آنها بسته بشود.

این کاری که امروز مردم شجاع یمن انجام میدهند کار درست است، کار درست آن است. در مقابل جنایتی که سران رژیم صهیونی انجام میدهند هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه راه‌های کمک به آنها به کلی از همه طرف مسدود بشود.

ما البته آمادگی کامل برای هر کاری که برای جمهوری اسلامی ممکن باشد، هر کاری که امکان داشته باشد، آمادگی آن را داریم و امیدواریم ان‌شاءاللّه خدای متعال به حرکت ملت ایران و حرکت حق‌خواهان عالم برکت بدهد و ریشه‌ی این سرطان عمیق مُهلک را از این مهلکه بکند.

.رهبر معظم انقلاب: نظرات مختلف در مسائل گوناگون و ارائه فکر نو اشکالی ندارد اما نباید مبانی و اصول انقلاب تخریب شود
 
.توصیه‌ی قطعی رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحادمقدس نباید خدشه‌دار شود
 
رهبر معظم انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است
 
