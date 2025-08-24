En
توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی آغاز شد

کارت ورود به جلسه در رشته‌های با آزمون کاردانی به کارشناسی فردا بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۱۷
281 بازدید

متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی رشته‌های با آزمون باید از فردا دوشنبه سوم شهریور برای مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است؛ لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصاً نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.  

چنانچه هر یک از متقاضیان به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شوند، لازم است با مراجعه به سامانه پاسخ‌گویی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کنند. این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخ‌گویی عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده‌اند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

متقاضیان ثبت‌نام کننده در رشته‌های با آزمون می‌توانند در زمان تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون از فردا سوم تا هفتم شهریور با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی و در صورت لزوم ویرایش آنها (از جمله معدل کاردانی) و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود با توجه به توضیحات این اطلاعیه و برگ راهنمای شرکت در آزمون در صورت نیاز اقدام کنند.

متقاضیانی که هم‌اکنون علاقه‌مند به گزینش در رشته‌های مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هستند، لازم است در زمان تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این مؤسسات در مجموعه ثبت‌نامی خود با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ (هشتصد هزار) ریال به عنوان وجه اعلام علاقه‌مندی، اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج کرده و سپس با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات نسبت به انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.

همه متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون لازم است از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه این سازمان قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

*اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اعلام رشته‌های جدید

برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کدرشته محل‌های جدید و یا اصلاحاتی را پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته به این سازمان اعلام کرده‌اند که این قبیل کدرشته محل‌ها و اصلاحات اعلام شده طی اطلاعیه‌ای فردا دوشنبه به تاریخ سوم شهریور در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار می‌گیرد. لازم است متقاضیان رشته‌های با آزمون یا با سوابق تحصیلی نسبت به مطالعه آن اقدام کرده و در صورت تمایل از تاریخ سوم تا هفتم شهریور با توجه به مندرجات این اطلاعیه رشته محل‌های انتخابی خود را ویرایش کنند.
 

