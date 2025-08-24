جشنواره شکوفههای گیلاس سیدنی ۲۰۲۵؛ زیبایی در دل باران
باران مانع حضور پرشور بازدیدکنندگان در غرب سیدنی نشد؛ هزاران نفر در باغ گیاهشناسی آبرن گرد هم آمدند تا ردیفهای صورتی و پُرپَر شکوفههای گیلاس را تماشا کنند. این جشنواره سالانه با غذاها، موسیقی و صنایعدستی ژاپنی، نویدبخش آغاز فصلی تازه است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.