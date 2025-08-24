En
کد خبر: ۱۳۲۴۴۰۵
بازدید: ۳۷۵

جشنواره شکوفه‌های گیلاس سیدنی ۲۰۲۵؛ زیبایی در دل باران

باران مانع حضور پرشور بازدیدکنندگان در غرب سیدنی نشد؛ هزاران نفر در باغ گیاه‌شناسی آبرن گرد هم آمدند تا ردیف‌های صورتی و پُرپَر شکوفه‌های گیلاس را تماشا کنند. این جشنواره سالانه با غذاها، موسیقی و صنایع‌دستی ژاپنی، نویدبخش آغاز فصلی تازه است.

برچسب‌ها:
ژاپن شکوفه گیلاس
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
