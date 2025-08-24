En
مهرداد فلاحتگر درگذشت

مهرداد فلاحتگر بازیگر سینما و تلویزیون پس از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.
مهرداد فلاحتگر درگذشت

مهرداد فلاحتگر بازیگر سینما و تلویزیون پس از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ این بازیگر چندی پیش از ابتلایش به بیماری سرطان خبر داده و گفته بود: وقتی خواستم دندان‌هایم را ایمپلنت کنم که متوجه شدم سرطان دارم و ۳۲ بار شیمی‌درمانی کردم.

مهرداد فلاحتگر، بازیگر و کارگردان سرشناس ایرانی، متولد ۸ مهر ۱۳۳۸ در بابل بود. او از دوران نوجوانی به هنر و بازیگری علاقه پیدا کرد و با اجرای تئاتر در مدرسه نخستین گام‌هایش را در مسیر هنر برداشت.

مهرداد فلاحتگر در طول سال‌های فعالیتش در فیلم‌های متعددی بازی کرده که بسیاری از آنها جزو آثار شاخص سینمای ایران محسوب می‌شوند. از مهم‌ترین فیلم‌های او می‌توان به «زیر پوست شهر»، «جرم»، «تردید»، «رسم عاشق‌کشی»، «آژانس شیشه‌ای»، «شور عشق» و «سیندرلا» اشاره کرد. حضور در این آثار نه‌تنها توانایی‌های بازیگری او را به نمایش گذاشت، بلکه باعث شد نامش در کنار چهره‌های مطرح سینمای ایران بدرخشد.

