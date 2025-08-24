En
سپاه: پیوند با دولت ضامن تحقق ایران قوی است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیروهای مسلح را ضامن تحقق چشم‌انداز ایران قوی و پیشرفته برشمرد و تاکید کرد:‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درک عمیق از پیچیدگی‌های محیط امنیتی و تهدیدات نوظهور، اولویت خود را در حفظ و ارتقاء ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دفاعی و امنیتی قرار داده است.
در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که روز یکشنبه - دوم شهریور ماه به مناسبت آغاز هفته دولت منتشر شد، آمده است: فرا رسیدن هفته دولت را به تمامی کارگزاران و نقش آفرینان دولت که دل در گرو عزت، سربلندی و پیشرفت ایران عزیز و پیش برندگی اهداف و آرمان‌های بلند و تمدن ساز انقلاب اسلامی دارند را صمیمانه تبریک و تهنیت می گوییم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این بیانیه می افزاید: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی و تبیین الگوی خدمتگزاری مومنانه، مجاهدانه و صادقانه است که شهیدان والا مقام محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و سیدابراهیم رئیسی، با جانفشانی و اخلاص خویش آن را به یادگار نهادند. این ایام، نه تنها نماد وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، بلکه جلوه‌ای ماندگار از پیوند عمیق میان خدمت به مردم، پایبندی به ارزش‌های الهی و دفاع از استقلال و عزت ملی به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروز در شرایطی که منطقه و جهان با تحولات پیچیده و رویارویی‌های چندلایه و ترکیبی بازیگران موثر مواجه است، ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، بصیرت و مقاومت ملت و با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مسیر پیشرفت و عزت را با اقتدار ادامه می‌دهد. در این میان، تلاش‌های دولت چهاردهم در پاسخ به نیازهای کشور در عرصه های مختلف و نیز حمایت مؤثر از نیروهای مسلح در صحنه‌های خطیر قدرت سازی و بازدارندگی دفاعی، به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر برابر جنگ تحمیلی رژیم پلید صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی دولت و نیروهای مسلح در دفاع از امنیت و عزت ایران و جبهه مقاومت به شمار می‌رود، شایسته قدردانی است.

در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تداوم مأموریت تاریخی و الهی خویش، راهبرد «کمک به دولت» و «مشارکت در سازندگی و پیشرفت کشور» را به‌عنوان یک اصل بنیادین در کنار سایر ماموریت ها ‌و وظایف قانونی و ابلاغی خود فعالانه دنبال می‌کند. تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان داده است که حضور مؤثر و راهبردی سپاه در کمک به اجرای طرح‌های کلان و ملی، از توسعه زیرساخت‌ها تا محرومیت‌زدایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف انقلاب و ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم داشته است. این مسیر، با نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق، در دولت چهاردهم نیز دستور کار قرار دارد و با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

این بیانیه می افزاید: یادآوری و تاکید بر این واقعیت مهم ضروری است که "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" با درک عمیق از پیچیدگی‌های محیط امنیتی و تهدیدات نوظهور، اولویت خود را در حفظ و ارتقاء ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دفاعی و امنیتی قرار داده است. این نهاد انقلابی، ضمن آمادگی همه‌جانبه برای اجرای مأموریت‌های خطیر در صیانت از انقلاب، تمامیت ارضی و منافع ملی، به موازات آن نقش‌آفرینی فعال در عرصه سازندگی و توسعه پایدار کشور را که ایرانیان عزیز به ویژه اقشار کم برخوردار در جای جای این سرزمین طعم شیرین آن را با رفع محرومیت و مشاهده زیرساخت‌های مادر و اساسی در بخش‌های مختلف صنعتی، عمرانی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها چشیده‌اند؛ بدون توجه به عملیات روانی و ماجرا سازی‌های رسانه‌ای بدخواهان ایران و ایرانی تا هنگامه نیاز کشور و درخواست دولت، همچنان در زمره وظایف راهبردی خود می‌داند.

با تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کنار دولت و ملت ایستاده‌ایم

در این بیانیه آمده است: سپاه مقتدر مردمی بر این باور است که پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیروهای مسلح، ضامن تحقق چشم‌انداز ایران قوی و پیشرفته خواهد بود. ما در مسیر تحقق این آرمان، با تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کنار دولت و ملت ایستاده‌ایم و با توکل به خداوند متعال و تبعیت از فرامین ولی‌فقیه زمان، حضرت امام خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی، آینده‌ای روشن و سرافراز برای ایران اسلامی می‌اندیشیم.

در بخش دیگری از این بیانیه خاطر نشان شده است: با گرامیداشت یاد، نام و مجاهدت‌های شهدای خدمت و شهیدان اقتدار ایران اسلامی به ویژه شهدای تاریخ ساز دفاع مقدس ۱۲ روزه، از درگاه خدای قادر متعال برای یکایک دولتمردان شریف، متعهد و دلسوز به ویژه رئیس جمهور محترم و پرتلاش و آحاد خادمین ملت در دستگاه‌های اجرایی کشور در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف آرزوی توفیق و سربلندی می‌کنیم.

