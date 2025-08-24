En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد

کد خبر: ۱۳۲۴۳۹۳
| |
8583 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از نامه نیوز؛ وب سایت عبری‌زبان «واللا» امروز یکشنبه مدعی شد که رژیم صهیونیستی برای ترور «محمد عبدالکریم الغماری»، رئیس ستاد کل ارتش یمن تلاش کرده و این تلاش با شکست همراه بوده است.

۲۵ خرداد سال جاری نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی از قول ارتش این رژیم، از حمله جنگنده‌‌های اسرائیلی به یمن با هدف ترور الغماری خبر دادند که بعدا مشخص شد این حمله شکست خورده است.

ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد عبدالکریم الغماری ستاد کل ارتش خبر فوری جنگنده های اسرائیلی رژیم صهیونیستی
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دور جدید توحش آمریکا در یمن
بیانیه شدیداللحن حماس در محکومیت حمله به ایران
حمله اسرائیل به مقر ستادکل ارتش سوریه در دمشق
واکنش چین به حمله رژیم صهیونیستی به ایران
تماس تلفنی روسای ستاد کل ارتش ترکیه و عراق
بقائی: جامعه جهانی باید برابر تروریسم اقتصادی آمریکا بایستد
جنگنده‌های اسرائیل بازهم به خاک سوریه حمله کردند
حیرت روزنامه عبری از مراسم تدفین شهیدنصرالله
حمله همسر نتانیاهو به رئیس ستاد کل ارتش
گفت‌وگوی مقام پنتاگون با رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل
۵۵۵ شهرک‌نشین صهیونیست به مسجد الاقصی یورش بردند
بمباران دوباره گذرگاه مرزی سوریه و لبنان
معرفی رئیس جدید ستادکل ارتش کره شمالی
انفجار خودرویی در تل‌آویو
طرح تقویت نیروهای مسلح در برابر رژیم صهیونیستی تصویب شد
ده‌ها شهرک‌نشین به مسجد الاقصی یورش بردند
حمله جنگنده های اسرائیلی به جنوب لبنان
بمباران غزه برای سومین روز متوالی
رئیس ستاد کل ارتش ایتالیا به کرونا مبتلا شد
تل‌آویو: مقامات دمشق شورشی‌هایی هستند که کت‌وشلوار پوشیده‌اند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۴۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۹۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۶ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YXB
tabnak.ir/005YXB