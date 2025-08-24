ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد

به گزارش تابناک به نقل از نامه نیوز؛ وب سایت عبریزبان «واللا» امروز یکشنبه مدعی شد که رژیم صهیونیستی برای ترور «محمد عبدالکریم الغماری»، رئیس ستاد کل ارتش یمن تلاش کرده و این تلاش با شکست همراه بوده است.
۲۵ خرداد سال جاری نیز رسانههای رژیم صهیونیستی از قول ارتش این رژیم، از حمله جنگندههای اسرائیلی به یمن با هدف ترور الغماری خبر دادند که بعدا مشخص شد این حمله شکست خورده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.