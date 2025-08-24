روسیه این مناطق دونتسک را هم تصرف کرد

وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در ادامه پیشروی‌های خود در دونتسک در شرق اوکراین، ۲ شهرک را تصرف کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که در شبانه روز گذشته شهرک‌های کلبان-بیک ( Kleban-Byk) و سردنیه (Sredneye) در منطقه دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

همچنین سامانه‌های پدافند هوایی ۴ بمب هوایی هدایت‌شونده و ۱۶۰ پهپاد را طی این مدت سرنگون کردند.