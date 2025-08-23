En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات انهدام تیم تروریستی متشکل از اتباع بیگانه

روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان از دستگیری و انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۵۶
| |
3 بازدید
جزئیات انهدام تیم تروریستی متشکل از اتباع بیگانه

به گزارش تابناک، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عرض تسلیت رحلت خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت حضرت امام حسن‌مجتبی(ع) و حضرت امام علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع)، و با تمسُّک به روح مطهر حضرت رسول اعظم(ص)، به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند که یکی از توطئه های بزرگ تروریستی در پهنه‌ی شرق کشور، خنثی و تیم تروریستی عامل آن، کاملاً منهدم شد. 

در این اطلاعیه آمده است: این تیم تروریستی که مجهز به انواع سلاح، مهمات و سازه‌های انفجاری متنوع بود، در روزهای گذشته از مرزهای شرقی وارد کشور شده و در صدد انجام عملیات تروریستی خطرناک و هدفمند بود که با عنایات خاصه‌ی حضرت پیامبر اکرم(ص)، به تور امنیتی  سربازان گمنام امام زمان(عج) افتاد.

بر اساس این گزارش، تیم اصلی عملیاتی، متشکل از هفت تروریست غیر ایرانی و مسلح به سلاح هایی از قبیل آر.پی.جی۷ لیزردار، مسلسل‌های آمریکایی M۴ و M۱۶، نارنجک‌های دستی، سلاح‌های نارنجک انداز، جلیقه‌های انفجاری، بیسیم‌های دستی، مقدار فراوانی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر.پی.جی بوده، که علاوه بر تسلیحات اشاره شده، از تروریست‌ها چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت و سایر لوازم و تجهیزات ذیربط کشف شد.

همچنین بر اساس اطلاعات بدست‌ آمده، هدف این تیم تروریستی، حمله به یکی از مراکز حیاتی واقع در منطقه شرق کشور بود. هدف مورد نظرِ تروریست‌ها دقیقاً از نوع اهدافِ نظامی مورد هجمه‌ی رژیم تبهکار صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که این موضوع مضاف بر سایر مستندهای موجود، پرده از ماهیت صهیونیستی تیم تروریستی منهدم شده بر می‌دارد. 

همچنین نوع دوره‌های ویژه‌ی نظامی برگزار شده برای تیم تروریستی و تمرین‌هایی که بر روی ماکت مرکز حیاتیِ مورد نظر انجام شده، جملگی حکایت از مدلهای آموزشی و عملیاتی سازمان جاسوسی موساد دارد که در گذشته نمونه‌های مشابه آنها کشف شده بود.

 سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، در مرحله‌ی شناسایی و سرنخ یابی، از یاری مردم متعهّد و باوفای منطقه و در مرحله‌ی یورش به مخفیگاه تروریست‌ها، از حضور و حمایت جانانه‌ی برادران فداکار خود در سپاه و فرماندهی انتظامی استان برخوردار بودند که بدینوسیله مراتب سپاس صمیمانه خود را از آنها اعلام می‌دارند.
  
ضمناً در تبادل آتش متقابلِ سنگین و چند ساعته با تروریست‌ها، تعداد شش تروریستِ مهاجم به هلاکت رسیدند و دو نفر بازداشت شدند. از همکاران ما در اداره کل اطلاعات استان، دو نفر و از مأموران فداکار فراجا، یک نفر مجروح شدند که ان‌شاءالله از ادعیه‌ی ملت شریف ایران برای بازیابی سلامتی خویش برخوردار خواهند بود.

در پایان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت ۵ مأمور فداکار فراجا در واقعه‌ی تروریستی دیروز شهرستان ایرانشهر، با آن شهدای به خون خفته و با نیروهای خدوم و از جان گذشته‌ی انتظامی کشور تجدید عهد می نماییم که تا شناسایی و مجازات تروریست‌های جنایتکار آن حمله‌ی ناجوانمردانه از پای نخواهیم نشست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیستان و بلوچستان تروریست ها تیم تروریستی انهدام اتباع بیگانه دستگیری خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
 شهادت ۵ نیروی پلیس در حادثۀ تروریستی ایرانشهر
شهادت مامور تکاوری یگان‌ویژه سیستان و بلوچستان
گروهک تروریستی «جیش‌الظلم» ضد توسعه است
تصویر ۴ شهید حملۀ تروریستی ایرانشهر
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
متلاشی شدن دو تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۳ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۸۱ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YWa
tabnak.ir/005YWa