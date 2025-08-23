جزئیات انهدام تیم تروریستی متشکل از اتباع بیگانه

به گزارش تابناک، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عرض تسلیت رحلت خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت حضرت امام حسن‌مجتبی(ع) و حضرت امام علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع)، و با تمسُّک به روح مطهر حضرت رسول اعظم(ص)، به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند که یکی از توطئه های بزرگ تروریستی در پهنه‌ی شرق کشور، خنثی و تیم تروریستی عامل آن، کاملاً منهدم شد.

در این اطلاعیه آمده است: این تیم تروریستی که مجهز به انواع سلاح، مهمات و سازه‌های انفجاری متنوع بود، در روزهای گذشته از مرزهای شرقی وارد کشور شده و در صدد انجام عملیات تروریستی خطرناک و هدفمند بود که با عنایات خاصه‌ی حضرت پیامبر اکرم(ص)، به تور امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) افتاد.

بر اساس این گزارش، تیم اصلی عملیاتی، متشکل از هفت تروریست غیر ایرانی و مسلح به سلاح هایی از قبیل آر.پی.جی۷ لیزردار، مسلسل‌های آمریکایی M۴ و M۱۶، نارنجک‌های دستی، سلاح‌های نارنجک انداز، جلیقه‌های انفجاری، بیسیم‌های دستی، مقدار فراوانی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر.پی.جی بوده، که علاوه بر تسلیحات اشاره شده، از تروریست‌ها چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت و سایر لوازم و تجهیزات ذیربط کشف شد.

همچنین بر اساس اطلاعات بدست‌ آمده، هدف این تیم تروریستی، حمله به یکی از مراکز حیاتی واقع در منطقه شرق کشور بود. هدف مورد نظرِ تروریست‌ها دقیقاً از نوع اهدافِ نظامی مورد هجمه‌ی رژیم تبهکار صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که این موضوع مضاف بر سایر مستندهای موجود، پرده از ماهیت صهیونیستی تیم تروریستی منهدم شده بر می‌دارد.

همچنین نوع دوره‌های ویژه‌ی نظامی برگزار شده برای تیم تروریستی و تمرین‌هایی که بر روی ماکت مرکز حیاتیِ مورد نظر انجام شده، جملگی حکایت از مدلهای آموزشی و عملیاتی سازمان جاسوسی موساد دارد که در گذشته نمونه‌های مشابه آنها کشف شده بود.

سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، در مرحله‌ی شناسایی و سرنخ یابی، از یاری مردم متعهّد و باوفای منطقه و در مرحله‌ی یورش به مخفیگاه تروریست‌ها، از حضور و حمایت جانانه‌ی برادران فداکار خود در سپاه و فرماندهی انتظامی استان برخوردار بودند که بدینوسیله مراتب سپاس صمیمانه خود را از آنها اعلام می‌دارند.



ضمناً در تبادل آتش متقابلِ سنگین و چند ساعته با تروریست‌ها، تعداد شش تروریستِ مهاجم به هلاکت رسیدند و دو نفر بازداشت شدند. از همکاران ما در اداره کل اطلاعات استان، دو نفر و از مأموران فداکار فراجا، یک نفر مجروح شدند که ان‌شاءالله از ادعیه‌ی ملت شریف ایران برای بازیابی سلامتی خویش برخوردار خواهند بود.

در پایان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت ۵ مأمور فداکار فراجا در واقعه‌ی تروریستی دیروز شهرستان ایرانشهر، با آن شهدای به خون خفته و با نیروهای خدوم و از جان گذشته‌ی انتظامی کشور تجدید عهد می نماییم که تا شناسایی و مجازات تروریست‌های جنایتکار آن حمله‌ی ناجوانمردانه از پای نخواهیم نشست.