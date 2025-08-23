ترافیک پنج کیلومتری شبانه در کندوان و هراز

رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک پنج کیلومتری در محور کندوان و پرحجم بودن تردد در هراز خبر داد و گفت: عصر امروز مسیر شمال به جنوب کندوان یک‌طرفه شده است.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ هادی عبادی با اشاره به وضعیت راه‌های مواصلاتی استان از برقراری تردد در تمامی محورها خبر داد و گفت: طبق گزارش همکاران راهور ترافیک در محور کندوان و هراز پرحجم است و در محور کندوان حدود پنج کیلومتر ترافیک خودرویی است.

وی افزود: با توجه به تعطیلات پیش‌رو اعمال محدودیت‌های ترافیکی ۶ روزه را در محورهای شمالی دستور کار داریم که از روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تردد انواع خودروهای سنگین در محورهای هراز و کندوان ممنوع شد.