ترافیک پنج کیلومتری شبانه در کندوان و هراز

عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ هادی عبادی با اشاره به وضعیت راههای مواصلاتی استان از برقراری تردد در تمامی محورها خبر داد و گفت: طبق گزارش همکاران راهور ترافیک در محور کندوان و هراز پرحجم است و در محور کندوان حدود پنج کیلومتر ترافیک خودرویی است.
وی افزود: با توجه به تعطیلات پیشرو اعمال محدودیتهای ترافیکی ۶ روزه را در محورهای شمالی دستور کار داریم که از روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تردد انواع خودروهای سنگین در محورهای هراز و کندوان ممنوع شد.
