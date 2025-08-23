شهریه اجباری مدارس را به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهند

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: خانواده‌ها شهریه اجباری مدارس دولتی عادی را به واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهند.

به گزارش تابناک، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به دریافت هزینه‌ها از والدین دانش‌آموزان برای ثبت‌نام در برخی از مدارس دولتی، اظهار داشت: دریافت هزینه برای ثبت‌نام در مدارس دولتی خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است.

وی درباره اصل ۳۰ قانون اساسی، گفت: براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیل دانش‌آموزان تا دوره متوسطه رایگان است، یعنی دولت موظف است تا دوره متوسطه امکانات تحصیل را برای دانش‌آموزان به‌صورت رایگان تأمین کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه براساس گزارش‌هایی که از والدین دانش‌آموزان در سراسر کشور به دست آمده، برخی از مدارس دولتی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان مبلغی دریافت کرده‌اند، ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها تمکن مالی برای پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه طبق گزارشات واصله به نمایندگان برخی از مدارس به نام کمک‌های مالی در مدارس اقدام به دریافت مبالغی از خانواده‌ها می‌کنند، گفت: الزام به دریافت کمک‌های مالی در مدارس دولتی عادی ممنوع است و در این باره به وزارت آموزش و پرورش تذکر داده‌ایم.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: اگر مدرسه‌ای دریافت پول را شرط ثبت‌نام قرار دهد، والدین باید موضوع را به واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گزارش دهند و در صورتی که رسیدگی نشد، موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهند.