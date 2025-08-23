En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرگردانی اسرائیل از موشک جدید یمنی‌ها با کلاهک چندگانه

منابع اسرائیلی می‌گویند یمنی‌ها در عملیات اخیر خود از موشک جدیدی با کلاهک چندگانه استفاده کرده‌اند که سامانه‌های پدافندی اسرائیلی قادر به رهگیری کامل آن نبوده‌اند.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۴۴
| |
998 بازدید
سرگردانی اسرائیل از موشک جدید یمنی‌ها با کلاهک چندگانه

به گزارش تابناک به نقل از فارس روزنامه «یدیعوت آحارانوت» امروز (شنبه) گزارش داد که احتمال می‌رود یمنی‌ها در عملیات شب گذشته خود از موشکی استفاده کرده باشند که در ارتفاع بالا به چند تکه تقسیم شده و به حالت خوشه‌ای درآمده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرده بود که نیروهای این کشور در حمایت از مردم فلسطین فرودگاه اسرائیلی «بن‌گوریون» را با یک فروند موشک مافوق صوت «فلسطین ۲» مورد حمله قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش یدیعوت آحارانوت، سامانه‌های دفاعی در رهگیری کامل این موشک ناموفق عمل کرده‌اند و برخی تکه‌های موشک به منطقه «گیناتون» در نزدیکی تل‌آویو اصابت کرده است.

این رسانه اسرائیلی می‌گوید، با آنکه تاکنون گزارشی از تلفات منتشر نشده است، اما پراکندگی قطعات نشان می‌دهد از قابلیت‌های پیچیده‌ای در این موشک استفاده شده است.

ارتش اسرائیل هم‌اکنون در حال بررسی علت ناکامی سامانه‌های پدافندی در رهگیری این موشک است و همزمان کارشناسان نظامی در حال ارزیابی این مسئله هستند که آیا موشک حاوی مهمات خوشه‌ای بوده و نحوه پراکندگی آن چه خطراتی می‌تواند ایجاد کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل یمن موشک حمله موشکی تل آویو فرودگاه بن گورین خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز مرحله دوم حمله اشغالگرانه رژیم اسرائیل به غزه
افشای رسوایی اخلاقی جدید در اسرائیل
شلیک موشک از یمن / فرودگاه «بن‌گورین» بسته شد
حمله یمن به فرودگاه بن گویرن با موشک هایپرسونیک
شلیک موشک از یمن به‌سوی اراضی اشغالی
اصابت موشک «ذوالفقار» یمن به فرودگاه بن‌گوریون
فرودگاه بن گوریون آماج موشک هایپرسونیک یمن
حملات موشکی جدید به تل‌آویو و فرودگاه بن‌گوریون
عکس: موشک یمنی‌ها در سقف خانه یک شهرک‌نشین!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۳ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۸۱ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YWO
tabnak.ir/005YWO