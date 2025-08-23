به گزارش تابناک به نقل از فارس روزنامه «یدیعوت آحارانوت» امروز (شنبه) گزارش داد که احتمال میرود یمنیها در عملیات شب گذشته خود از موشکی استفاده کرده باشند که در ارتفاع بالا به چند تکه تقسیم شده و به حالت خوشهای درآمده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرده بود که نیروهای این کشور در حمایت از مردم فلسطین فرودگاه اسرائیلی «بنگوریون» را با یک فروند موشک مافوق صوت «فلسطین ۲» مورد حمله قرار دادهاند.
بر اساس گزارش یدیعوت آحارانوت، سامانههای دفاعی در رهگیری کامل این موشک ناموفق عمل کردهاند و برخی تکههای موشک به منطقه «گیناتون» در نزدیکی تلآویو اصابت کرده است.
این رسانه اسرائیلی میگوید، با آنکه تاکنون گزارشی از تلفات منتشر نشده است، اما پراکندگی قطعات نشان میدهد از قابلیتهای پیچیدهای در این موشک استفاده شده است.
ارتش اسرائیل هماکنون در حال بررسی علت ناکامی سامانههای پدافندی در رهگیری این موشک است و همزمان کارشناسان نظامی در حال ارزیابی این مسئله هستند که آیا موشک حاوی مهمات خوشهای بوده و نحوه پراکندگی آن چه خطراتی میتواند ایجاد کند.
