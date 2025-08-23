جادوگر یک میلیون دلاری استقلال

به گزارش تابناک به نقل از فوتبال آسیا، آسانی در مدت ۲ سال برای تیم کرهای ۶۸ بازی انجام داد و ۲۷ گل زد و ۵ پاس گل داد تا لقب تاثیرگذارترین لژیونر یک دهه اخیر باشگاه گوانگجو را به خود اختصاص دهد.
آسانی که در سال ۲۰۲۳ به گوانگجو پیوست، با پای چپ کشنده و دریبلهای مستقیم خود به سرعت به ستاره اول گوانگجو تبدیل شد.
شاهکار آسانی با تیم کرهای را میتوان در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۴-۲۰۲۵ عنوان کرد که ۹ گل به ثمر رساند و دومین گلزن برتر آسیا شد.
سایت معتبر فوتبال آسیا مینویسد که آسانی برای گوانگجو «یک قهرمان دردسرساز» بود چون در زمین عملکردی خیره کننده داشت اما در خارج از زمین با اخلاق تند خود حاشیهسازی میکرد.
براساس گزارش این رسانه انگلیسی، آسانی برای گوانگجو مثل یک «جادوگر» در زمین درخشید اما در ماههای اخیر دردسرهای زیادی ایجاد کرد و با سرمربی تیم وارد چالش شد تا گوانگجو به محض رسیدن پیشنهاد «یک میلیون دلاری» استقلال رضایت نامهاش را صادر کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.