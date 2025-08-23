درگیری مرگبار اتباع پاکستان بر سر نزاع دو کودک در شهر ری

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ساعت ۲۳:۳۰ جمعه، سیویکم مردادماه، وقوع قتل مردی جوان در خانهای واقع در محله امینآباد شهرری به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.
به دنبال این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه بازپرس کشیک قتل به محل حادثه اعزام شدند.
در بررسی اولیه، جسد مردی جوان تبعه پاکستان مشاهده شد که بر اثر اصابت سنگ به ناحیه سر جان خود را از دست داده بود. تحقیقات میدانی نشان داد مقتول در جریان یک درگیری با همسایهاش هدف ضربه مرگبار قرار گرفته و عامل جنایت نیز در همان نزاع زخمی شده است.
بنا بر اظهارات شاهدان، این نزاع ابتدا میان کودکان دو خانواده آغاز شد و سپس به درگیری بزرگسالان کشیده شد. در ادامه، قاتل پاکستانی با پرتاب سنگ، ضربهای به سر مقتول وارد کرد که به مرگش انجامید. متهم نیز در این درگیری مصدوم و پس از دستگیری، تحت تدابیر حفاظتی به بیمارستان منتقل شد.
پس از بررسی صحنه جنایت و جمعآوری سرنخها، کارآگاهان پلیس آگاهی مأمور شدند اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تکمیلی را برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دهند.
جسد مقتول جهت انجام آزمایشهای تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
