ماجرای ابرهای شکل‌گرفته بالای قله دماوند چه بود؟

تصاویری که به تازگی از ابرهای روی قلۀ دماوند منتشر شده است که برخی آن را به بخار آتشفشان نسبت داده‌اند. علی شادلو، مدرس اکوتوریسم، این پدیده را با توضیحاتی علمی و آب و هوایی تحلیل کرده است.
ماجرای ابرهای شکل‌گرفته بالای قله دماوند چه بود؟

به گزارش تابناک، روزهای گذشته انتشار تصاویری از ابرهای روی قله دماوند، تصور خروج دود و بخار از آتشفشان دماوند را ایجاد کرد. این تصویر اولین‌بار در حساب کاربری «علی شادلو» مدرس اکوتوریسم منتشر شده که او با شوخی این ابرها را به بخار آتشفشان تشبیه کرده بود.

علی شادلو، مدرس اکوتوریسم، خود در این‌باره چنین توضیح داد: «رطوبت دریای خزر به‌ویژه در فصل‌های سرد، به‌وسیله فشارهای جوی وارد مناطق کوهستانی می‌شود. این رطوبت می‌تواند به ارتفاعات ۳۰۰۰ متر برسد و زمانی که این بخارات به‌طور ویژه از سطح دریا بلند می‌شوند، در برخورد با قله دماوند ، به علت سرمای شدید، تبدیل به ابرهای متراکم می‌شوند.

این پدیده بخارهای آب که از دریای خزر به سمت دماوند حرکت می‌کنند، یک واقعیت اقلیمی و جوی است که با تأثیرات فشار جبهه‌های سیبری و دمای سرد دماوند شکل می‌گیرد. در موارد استثنایی، این ابرها نه‌تنها به‌صورت طبیعی، بلکه به‌صورت متراکم و به سمت تهران هم حرکت می‌کنند.»

 

دماوند قله دماوند ابر
