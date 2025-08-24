گفته میشود پارما جدیترین مشتری مهدی طارمی است، اما اگر طارمی در نهایت فصل جدید را هم در جوزپه مهآتزا آغاز کند، جایگاهی در برنامههای فنی سرمربی تیم ندارد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فصل جدید سریآ ایتالیا از شنبه آغاز شد و تیم فوتبال اینتر دوشنبه شب در نخستین بازی خود به مصاف تورینو میرود. در این شرایط شاید مهمترین پرسش برای هواداران فوتبال در کشورمان این است که سرنوشت مهدی طارمی چه خواهد شد؟
ستاره خط حمله تیم ملی فوتبال ایران در فاصله حدود ۱۰ ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در بلاتکلیفی به سر میبرد. موضوعی که مطمئناً برای او و کادرفنی تیم ملی، نهتنها خوشایند نیست بلکه نگرانکننده است. بیتردید مهدی طارمی حالا تنها ستاره بینالمللی فوتبالمان محسوب میشود که در سطح اول فوتبال دنیا حضور دارد و تحت قرارداد با یکی از بزرگترین و معتبرترین باشگاههای اروپاست.
این جملات دقیقاً یکسال پیش که طارمی از پورتو به اینتر کوچ کرده بود، معنا و مفهوم زیادی داشت، اما حالا اوضاع کاملاً متفاوت است. مشخصاً طارمی جایی در برنامههای تاکتیکی سرمربی جدید اینتر ندارد و باشگاه هم در انتظار پا پیش گذاشتن مشتری خوب و انتقال این بازیکن به تیمی جدید، با کسب سود است.
شایعه عجیب درباره طارمی و مقصد نامشخص
در حالی که کمتر از دو هفته به پایان مهلت نقلوانتقالات ایتالیا باقی مانده، مهدی طارمی در محاصره خبرها و شایعات مختلفی که برخی از آنها هم عجیب بودهاند، قرار گرفته است. اینتر تابستان گذشته پالاسیوس و طارمی را به خدمت گرفت، اما هیچکدام از آنها نتوانستند در ترکیب نراتزوری جایگاه متعارفی به دست آورند. به همین دلیل، مدتهاست که فروش این دو بازیکن قطعی به نظر میرسد، اما عملی کردن این تصمیم چندان آسان نبوده است. گرچه باشگاههای مختلفی به جذب پالاسیوس و طارمی علاقه نشان دادهاند، اما هیچ پیشنهادی که مورد تأیید اینتر باشد ارائه نشده است.
در این بین، نشریه توتو اسپورت مشکل اصلی انتقال مهاجم ایرانی را حقوق ناخالص ۵.۵ میلیون یوروییاش دانسته که مشتریان را فراری میدهد. نشریه ایتالیایی تأکید کرده که طارمی جایی در لیست اینتر ندارد و تاکنون نتوانسته مشتری جدی پیدا کند به همین خاطر برای نراتزوری مشکلساز شده است. در این گزارش آمده که طارمی به باشگاه پارما که این روزها به دنبال مهاجم است، لینک شده اما حقوق بالایش مشکل اصلی برای انتقال این بازیکن به تیم جدید است. نکته مهم اینکه مصدومیت رباط صلیبی ماتیا فریگان باعث شده پارما به دنبال جذب یک مهاجم در روزهای آخر نقلوانتقالات باشد و براساس خبرهای رسمی، یکی از گزینههای آنها برای پر کردن جای خالی مهاجم ۲۲ ساله کروات، مهدی طارمی است؛ بنابراین چنین انتقالی میتواند فرصتی دوباره برای مهاجم ایرانی باشد تا با حضور در تیمی کوچکتر از اینتر که عطش موفقیت دارد، فوتبال خود را در سال منتهی به جام جهانی، احیا کند.
علاوه بر خبرهای ضدونقیضی که درباره تیم آینده طارمی وجود دارد، جانلوکا دیمارتزیو، خبرنگار مشهور ایتالیایی، چند روز پیش در خبری عجیب، مدعی فرستادن مهدی طارمی به تمرینات تیم زیر ۲۳ سال اینتر از سوی کریستین کیوو، سرمربی نراتزوری شد، اما در ادامه با اصلاح خبر اولیه، اعلام کرد که طارمی پس از گذراندن تستهای آمادگی جسمانی در همان کمپ آپیانو جنتیله با تیم بزرگسالان تمرین خواهد کرد. جالب اینکه جیانلوئیجی لونگاری یک خبرنگار دیگر حوزه فوتبال در ایتالیا هم در صفحه شخصیاش نوشت: «طارمی پس از مرخصی توافقشده با باشگاه اینتر به تیم بازگشته و قرار است همراه با تیم اصلی تمرین کند، نه تیم زیر ۲۳ سال. تمرینات او بیشتر بر روی بخش بدنی و آمادگی جسمانی متمرکز خواهد بود.»
ناکامی در اینتر و اتفاقات غیرمنتظره علیه طارمی
بدیهی است که شرایط فردی مهدی طارمی، کار انتقال را سختتر و البته آینده او را با نگرانیهایی همراه کرده است. مهاجم ۳۳ سالهای که در یک فصل بازی برای اینتر، حدود ۹۰ درصد بازیها نیمکتنشین بود و تنها ۳ گل برای نراتزوری به ثمر رساند تا حالا گزینه اصلی ترک تیم شود. نکته مهم دیگر اینکه سیمونه اینزاگی که در طول فصل بارها در نشستهای خبری در مواجهه با انتقادات از طارمی، از او دفاع کرد، تیم را ترک کرده و کریستین کیوو جایگزین او روی نیمکت اینتر شده است.
مهاجم ایرانی اینتر پس از دوری طولانیمدت که به دلیل شرایط خاص کشور و بسته شدن پروازها، حتی همراه تیم در جامجهانی باشگاهها هم حضور نداشت، بالاخره هفته گذشته به جمع افعیها بازگشت و در حالی که گفته میشود برای انتقال او با باشگاههایی چون فولام و ناتینگهام هم ارتباطاتی برقرار شده، اما فعلا هیچ خبر خاصی نیست. بخش ناامیدکننده ماجرا اینکه اگر طارمی در نهایت فصل جدید را هم در جوزپه مهآتزا آغاز کند، اما جایگاهی در برنامههای فنی سرمربی تیم ندارد.
کوچ مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از پرتغال به ایتالیا و پیوستن او به اینتر یکی از خبرسازترین انتقالها در تابستان گذشته بود و هواداران اینتر امیدوار بودند طارمی همان درخشش خود در پورتو را تکرار کند، اما هیچگاه شرایط به سود او پیش نرفت. از سویی خبری قابل پیشبینی منتشر شد مبنی بر اینکه طارمی از لیست اینتر برای بازی اول سریآ مقابل تورینو خط خورده است. ساعاتی بعد هم برخی منابع اعلام کردند که پیاسوی آیندهوون برای جذب مهدی طارمی تماسهایی برقرار کرده است. تیمی که در فصل ۲۵-۲۰۲۴ قهرمان لیگ هلند شد و پس از آژاکس پرافتخارترین تیم این رقابتها به حساب میآید. در هر حال باید منتظر ماند و دید در روزهای پیشرو چه اتفاقی میافتد. طارمی روزهای پرفراز و فرود زیادی در فوتبالش داشته و حالا در یکی از حساسترین مقاطع آن قرار گرفته است.
