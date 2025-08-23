En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش تصویری روزنامه صهیونیستی از فاجعه انسانی در غزه

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی با انتشار تصاویری از وضعیت حاد غزه نوشت: «به هر طرف که نگاه می‌کنی، گرسنگی می‌بینی»
کد خبر: ۱۳۲۴۳۱۶
| |
3 بازدید
گزارش تصویری روزنامه صهیونیستی از فاجعه انسانی در غزه

گزارش تصویری هاآرتص از غزه؛ «به هر طرف که نگاه می‌کنی، گرسنگی می‌بینی»
منبع
صدا و سيما
به گزارش تابناک، روزنامه صهیونیستی هاآرتص با انتشار گزارشی تصویری که با انجام تورهای مجازی از مراکز درمانی غزه تنظیم شده، به مشاهده «ابعاد وحشتناک یک فاجعه» اذعان کرده است:

گزارش تحقیقی ما نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۲۷۰ نفر بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند؛ حدود ۲۰۰۰ نفر حین تلاش برای به‌دست آوردن غذا به ضرب گلوله کشته شده‌اند؛ هزاران کودک زیر ۵ سال از سوءتغذیه حادِ شدید رنج می‌برند؛ ده‌ها هزار کودک در همین گروه سنی دچار سوءتغذیه حاد هستند؛ و بیش از نیم میلیون نفر نیز چندین روز پشت سر هم را بدون غذا می‌گذرانند.

با توجه به یافته‌های ما که مستند به تورهای مجازی از مراکز درمانی است، هر کس گرسنگی ناشی از کمبود شدید غذا را انکار کند، به خودش دروغ می‌گوید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل هاآرتص غزه گرسنگی قحطی فاجعه انسانی جنایت خبر فوری
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جان ۲۰۰ هزار کودک در غزه در معرض خطر است
حملات رژیم صهیونیستی همزمان با قحطی در غزه
عکس تکان‌دهنده از غزه روی جلد مجله دیلی اکسپرس
بقائی: جنایتکاران بی‌رحم را باید مهار کرد
تحولات غزه لکه ننگی بر پیشانی جامعه بشریت است
جامعه جهانی صدور بیانیه‌های توخالی را درباره غزه متوقف کند
شهادت ۱۰۰ نفر در غزه طی شبانه‌روز گذشته
عکس تکان‌دهنده از وضعیت یک کودک غزه‌‌ای
واکنش پاپ به «وحشیگری» رژیم صهیونیستی در غزه
عکس: استوری شجاع خلیل‌زاده در واکنش به جنایت اسرائیل در غزه
الحوثی: اسرائیل نسل کاملی را در غزه هدف قرار داد
عکس | نزدیک به ۲۹۰ هزار کودک غزه در آستانه مرگ
التماس کودکان فلسطینی برای یک کاسه غذای گرم
تجمع دانشجویی-مردمی در اعتراض به عملکرد سازمان ملل
غزه سطوح هشدار دهنده گرسنگی را تجربه می‌کند
جان باختن ۱۸ فلسطینی در غزه طی ۲۴ ساعت بر اثر گرسنگی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۷۷ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۷۲ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YVw
tabnak.ir/005YVw