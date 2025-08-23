گزارش تصویری روزنامه صهیونیستی از فاجعه انسانی در غزه

گزارش تصویری هاآرتص از غزه؛ «به هر طرف که نگاه میکنی، گرسنگی میبینی»
به گزارش تابناک، روزنامه صهیونیستی هاآرتص با انتشار گزارشی تصویری که با انجام تورهای مجازی از مراکز درمانی غزه تنظیم شده، به مشاهده «ابعاد وحشتناک یک فاجعه» اذعان کرده است:
گزارش تحقیقی ما نشان میدهد که تاکنون بیش از ۲۷۰ نفر بر اثر گرسنگی جان باختهاند؛ حدود ۲۰۰۰ نفر حین تلاش برای بهدست آوردن غذا به ضرب گلوله کشته شدهاند؛ هزاران کودک زیر ۵ سال از سوءتغذیه حادِ شدید رنج میبرند؛ دهها هزار کودک در همین گروه سنی دچار سوءتغذیه حاد هستند؛ و بیش از نیم میلیون نفر نیز چندین روز پشت سر هم را بدون غذا میگذرانند.
با توجه به یافتههای ما که مستند به تورهای مجازی از مراکز درمانی است، هر کس گرسنگی ناشی از کمبود شدید غذا را انکار کند، به خودش دروغ میگوید.
