سانحه رانندگی در کرمانشاه چهار کشته برجای گذاشت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ جعفری فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه با تایید این خبر به خبرنگار ایرنا توضیح داد که این حادثه ظهر امروز (شنبه، اول شهریور ۱۴۰۴) در محدوده سراب یاوری رخ داد که چهار نفر جان باختند و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد.

وی اظهار داشت: این سانحه ساعت ۱۱:۲۰ در کیلومتر ۲۰ محور کرمانشاه–روانسر و بر اثر برخورد یک دستگاه وانت نیسان با یک سواری پژو ۴۰۵ به وقوع پیوست.

سرهنگ جعفری با اشاره به نوع برخورد که به صورت «جلو به جلو» بوده است، افزود: براساس بررسی کارشناسان پلیس، علت حادثه تجاوز به چپ وانت نیسان اعلام شده است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: در این حادثه چهار سرنشین پژو ۴۰۵ در دم جان باختند. راننده وانت هم مصدوم و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

وی با بیان اینکه نیرو‌های راهداری، اورژانس، پلیس راه و آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شدند، گفت: عملیات امداد و پاکسازی محور انجام و مسیر برای تردد عادی بازگشایی شد.

سرهنگ جعفری از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، بیش از هشت هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.

محور کرمانشاه به روانسر در شمال غربی کرمانشاه واقع شده و دروازه ورود به منطقه گردشگری اورامانات است.

جاده‌های محور اورامانات باریک، ۲ طرفه، کوهستانی، پرپیچ و خم و پرتردد است و به دلیل این موارد سوانح رانندگی در این محور بالا است.