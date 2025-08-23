حمید رسایی در کانال تلگرامی خود نوشت: «حسن روحانی، ظریف و طیفی از اصلاحطلبان این روزها در شیپور مذاکره مستقیم میدمند. ترامپ پیش از این گفته بود که همه عاشق مذاکره با من هستند و صف بستهاند تا ... من را ببوسند و مذاکره کنند.» این نماینده مجلس با انتشار فیلمی از ترامپ در مطلب دیگری در کانال خود نوشته: «سخنان روحانی، پارادایم ظریف و بیانیه جبهه اصلاحات یعنی روایت ترامپ از کسانی که دنبال مذاکره با وی هستند: کشورها التماس ما را میکنند. باسن (ترجمه دقیق میشود ...) من را میبوسند و میمیرند برای توافق با ما. میگن آقا لطفاً با ما توافق کنید. من هر کاری میکنم، هر کاری بگید میکنم قربان. لطفاً با ما توافق کنید!» حالا رضا رشیدپور با انتشار ویدیویی نسبت به این ادبیات رسایی اعتراض کرده است.
