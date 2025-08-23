علیرضا منصوریان در آخرین صحبتهای اخیر خود گفت: «خبر آل کثیر را چه کسی بیرون داد؟ هم او را سوزاندید و هم تیم را اولین مقابله با ایشان را آقای ساپینتو داشتند. فکر میکنم ایشان یا میخواهد نماینده مجلس شود یا عضو شورای شهر، میدانم که نظری جویباری روز آخر حکم اخراج این خانم را امضا کرده است.» اشاره منصوریان به ساعده سیما سخنگوی باشگاه استقلال است. اظهاراتی که ساعده سیما درباره پیشکسوتان باشگاه و به خصوص علیرضا منصوریان بر زبان آورد، واکنش های مختلفی در فضای فوتبال داشت. بعد از آنکه علی تاجرنیا سرپرست باشگاه استقلال نیز این صحبت ها را ناپسند خواند، حالا علیرضا منصوریان دوباره واکنش نشان داده است. اظهارات منصوریان را میبینید و میشنوید.
