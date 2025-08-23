حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان

در جریان جنگ اول قره باغ و در شرایطی که آذربایجان در حال الحاق کامل به ارمنستان و محو از روی نقشه بود، ایران به کمک این کشور مسلمان همسایه شتافت و حیدر علی اف را همراهی نظامی و لجستیکی کرد که بستر لازم برای ثبات سیاسی و روی کار آمدن الهام علی اف را نیز فراهم کرد. به تازگی ویدیوی حضور نیروهای قدس به نفع آذربایجان در این جنگ را دیده‌اید که برای مشاهده به خبرهای مرتبط می‌توانید مراجعه کنید. حالا روایت سردار منصور حقیقت پور از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه از حضور سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در صحنه نبرد در خاک آذربایجان پرده برداشته را می‌بینید و می‌شنوید.