امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درباره تداوم جنگ ایران و اسرائیل گفت: «جنگ اگر 15 روز میشد در سه روز آخر صهیونیستها هیچ کدام از موشکهای ما را نمیتوانستند بزنند. موشک قاسم بصیر نقطهزنترین موشک ماست و این موشک را در جنگ استفاده نکردیم. موشکهای جدیدی داریم که در همین یکسال اخیر آزمایش کردیم که سر جنگی پیشرفته و مانورپذیر دارند... در جنگ به گونهای تدارک دیدیم که اگر کالایی در سطح شهر هم ناموجود بود، در فروشگاه نیروهای مسلح موجود باشد.» جزئیات را میبینید و میشنوید
