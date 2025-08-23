به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ طبق برخی گزارش‌ها گفته شده بود یک شرکت حوزه فناوری در چین قصد دارد برای اولین بار ربات انسان‌نما با رحم مصنوعی تولید کند. اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که ظاهراً این خبر واقعیت ندارد.

با وجود اینکه رسانه‌های زیادی ازجمله نیویورک پست، دیلی‌میل، The Economic Times، تلگراف، نیوزویک و چوسان کره جنوبی خبر مربوط به توسعه ربات بارداری در چین را در خروجی خود بازتاب داده بودند، براساس بررسی‌هایی که وب‌سایت راستی‌آزمایی Snopes و مجله LiveScience انجام داده‌اند، دانشگاه نانیانگ می‌گوید فردی با نام «ژانگ چیفنگ» در این دانشگاه وجود نداشته و چنین رباتی هم آنجا توسعه داده نشده است.