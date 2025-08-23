خیمه تعزیه خوانی در روستای قودجان
روستای قودجان در خوانسار، میزبان یکی از اصیلترین و پرشورترین آیینهای تعزیهخوانی کشور است که هر ساله همزمان با ایام پایانی ماه صفر و به مناسبت سالگرد شهادت حضرت علیاکبر (ع)، با حضور هزاران عزادار حسینی و با اجرای نقشآفرینان محلی، در فضایی آکنده از عاطفه و ایمان، برگزار میشود. این مراسم که ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی این منطقه دارد، نه تنها به عنوان یک رویداد مذهبی، بلکه به عنوان یک اثر معنوی و فرهنگی، نسلبهنسل حفظ شده و همچنان زنده و پویا ادامه دارد.
