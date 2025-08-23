به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح شهرکسازی جدید در کرانه باختری اشغالی که اخیراً مورد تأیید اسرائیل قرار گرفته، با واکنشهای شدید بینالمللی روبهرو شده است. این طرح که شامل ساختوساز در منطقه موسوم به «E۱» است، موجب تقسیم کرانه باختری به دو بخش شمالی و جنوبی میشود و عملاً تشکیل یک کشور فلسطینی با پیوستگی جغرافیایی را بسیار دشوار میکند. در همین راستا، کشور از جمله بریتانیا و فرانسه، بیانیهای مشترک صادر کردهاند که در آن تصمیم اسرائیل برای اجرای این طرح را محکوم کردهاند.
به گزارش روزنامه اسرائیلی «هاآرتص»، در این بیانیه آمده است: «این تصمیم غیرقابل قبول است و نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود. ما آن را محکوم میکنیم و از اسرائیل میخواهیم فوراً از اجرای آن صرفنظر کند». همزمان، بریتانیا سفیر رژیم صهیونیستی در لندن، زیبی هوتولی، را برای گفتوگو درباره این تصمیم فراخوانده است. در بیانیه کشورهای معترض به طرح جدید شهرکسازی در کرانه باختری، به اظهارات بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل، نیز اشاره شده که گفته بود ساختوساز در منطقه E۱، «راهحل دو کشوری» را غیرممکن میکند، چرا که هرگونه کشور فلسطینی آینده را تکهتکه کرده و دسترسی فلسطینیها به قدس را محدود میکند. این کشورها هشدار دادهاند که اجرای این طرح نهتنها سودی برای مردم اسرائیل ندارد، بلکه امنیت را تهدید کرده، خشونت و بیثباتی را تشدید میکند و ما را از صلح دورتر میسازد.
در پایان بیانیه، کشورهای مذکور از اسرائیل خواستند که از اجرای این طرح صرفنظر کند و تأکید کردند که اقدامات یکجانبه دولت اسرائیل به امنیت و رفاه مشترک در خاورمیانه آسیب میزند.
به نوشته وبگاه العهد، علاوه بر بریتانیا و فرانسه، کشورهای استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا و سوئد نیز این بیانیه را امضا کردهاند. همچنین نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و معاون رئیس کمیسیون اروپا نیز از امضاکنندگان بودند. آلمان این بیانیه را امضا نکرد، اما بهصورت جداگانه مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام کرده است. سفیر آمریکا در اسرائیل این طرح اشغالگران را توجیه کرداز سوی دیگر، مایک هکابی سفیر آمریکا در اسرائیل، نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که برخی کشورهای اروپایی با اعلام قصد خود برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه آینده، اسرائیل را به اتخاذ این تصمیم سوق دادهاند. او تأکید کرد که ایالات متحده هنوز بهطور رسمی درباره این تصمیم اسرائیل اظهار نظر نکرده، اما یادآور شده که دولت ترامپ پیشتر اعلام کرده بود «زندگی اسرائیلیها در کرانه باختری مجاز است و این اقدام نقض قوانین بینالمللی محسوب نمیشود». روزنامه «هاآرتص» همچنین گزارش داده که طرح ساختوساز در منطقه E۱ موجب قطع ارتباط جغرافیایی میان شمال و جنوب کرانه باختری خواهد شد. این طرح طی سالهای گذشته به دلیل فشارهای بینالمللی، بهویژه از سوی آمریکا، بهطور آهسته پیش رفته بود، چرا که نگرانیهایی درباره تضعیف امکان تشکیل کشور فلسطینی وجود داشت. طبق این گزارش، طرح مذکور شامل ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی در منطقهای به وسعت حدود ۱۲ کیلومتر مربع است که به شهرک «معالیه آدومیم» متصل است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.