En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بی احتیاطی یک کشاورز، گاز پنج روستای دزفول را قطع کرد

رئیس اداره گاز شهرستان دزفول گفت: غروب جمعه یکی از کشاورزان بخش چغامیش در محدوده روستای دهنو باقر هنگام کار با ادوات کشاورزی، خط اصلی گازرسانی را دچار آسیب کرد که منجر به قطع گاز پنج روستای این بخش شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۶۲
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵ 23 August 2025
|
3 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سیدمهدی صادقی نساج بیان کرد: این اقدام منجر به قطع گاز پنج روستای دهنو، حاجات، عبدعون، بنه عاصی و بنه عاطی شد که بلافاصله اکیپ تعمیرات شهرستان به منطقه اعزام و ترمیم و رفع نقص ایجاد شده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش چند ساعته همکاران و جوشکاری و ترمیم شبکه، گاز حدود ۸۰۰ مشترک که دچار قطعی شده بودند با مراجعه امداد شهر چغامیش به منازل وصل شد.

رئیس اداره گاز دزفول تصریح کرد: با توجه به سطح آب زیرزمینی در منطقه و نزدیک بودن به شالیزار‌ها کار به سختی پیش رفت و خط گاز که از ۲ نقطه آسیب دیده بود با تلاش و حضور مستمر همکاران اصلاح شد.

صادقی نساج از اهالی این روستا‌ها درخواست کرد به کنتور‌های گاز دست نزنند و اجازه دهند همکاران نسبت به وصل گاز از طریق رگولاتور اقدام کنند.

وی از کشاورزان و پیمانکاران بخش‌های مختلف درخواست کرد حتما قبل از شروع هرگونه حفاری در مجاورت شبکه گاز در تماس با اطلاعات ۱۹۴ راهنمایی شوند و از بروز چنین اتفاقاتی که منجر به قطع گاز شهروندان می‌شود، جلوگیری کنند.

۹۹ درصد شهرستان دزفول از گاز طبیعی برخوردار است؛ دزفول با اجرای طرح‌های گازرسانی تا ۵۰ سال آینده مشکل افت فشار گاز نخواهد داشت.

این شهرستان ۸۸ هزار و ۵۰۰ مشترک گاز دارد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
قطعی گاز دزفول کشاورز
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر مار کبرا زیر شیر آب مسجد دزفول
اطلاعیه درباره صدای انفجار‌های مهیب در دزفول
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۶۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۶۵ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YV4
tabnak.ir/005YV4