بی احتیاطی یک کشاورز، گاز پنج روستای دزفول را قطع کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سیدمهدی صادقی نساج بیان کرد: این اقدام منجر به قطع گاز پنج روستای دهنو، حاجات، عبدعون، بنه عاصی و بنه عاطی شد که بلافاصله اکیپ تعمیرات شهرستان به منطقه اعزام و ترمیم و رفع نقص ایجاد شده در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش چند ساعته همکاران و جوشکاری و ترمیم شبکه، گاز حدود ۸۰۰ مشترک که دچار قطعی شده بودند با مراجعه امداد شهر چغامیش به منازل وصل شد.
رئیس اداره گاز دزفول تصریح کرد: با توجه به سطح آب زیرزمینی در منطقه و نزدیک بودن به شالیزارها کار به سختی پیش رفت و خط گاز که از ۲ نقطه آسیب دیده بود با تلاش و حضور مستمر همکاران اصلاح شد.
صادقی نساج از اهالی این روستاها درخواست کرد به کنتورهای گاز دست نزنند و اجازه دهند همکاران نسبت به وصل گاز از طریق رگولاتور اقدام کنند.
وی از کشاورزان و پیمانکاران بخشهای مختلف درخواست کرد حتما قبل از شروع هرگونه حفاری در مجاورت شبکه گاز در تماس با اطلاعات ۱۹۴ راهنمایی شوند و از بروز چنین اتفاقاتی که منجر به قطع گاز شهروندان میشود، جلوگیری کنند.
۹۹ درصد شهرستان دزفول از گاز طبیعی برخوردار است؛ دزفول با اجرای طرحهای گازرسانی تا ۵۰ سال آینده مشکل افت فشار گاز نخواهد داشت.
این شهرستان ۸۸ هزار و ۵۰۰ مشترک گاز دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.